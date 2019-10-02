Сегодня, 2 октября, Национальный банк Украины обнародовал такой курс валют:
1 доллар - 24 гривен 55 копейки;
1 евро - 26 гривен 76 копейки.
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Новости Экономика и Финансы
2 октября 19, 10:48
Курс валют на сегодня, 2 октября
Сегодня, 2 октября, Национальный банк Украины обнародовал такой курс валют:
1 доллар - 24 гривен 55 копейки;
1 евро - 26 гривен 76 копейки.
Информация опубликована на портале регулятора.
По сравнению с 30 июля доллар подешевел, а евро начало дорожать.
Напомним, мы сообщали о ключевых рисках для национальной валюты, а также, что будет с курсом гривны.
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