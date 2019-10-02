Курс валют на сегодня, 2 октября

Сегодня, 2 октября, Национальный банк Украины обнародовал такой курс валют:

1 доллар - 24 гривен 55 копейки;

1 евро - 26 гривен 76 копейки.

Информация опубликована на портале регулятора.





По сравнению с 30 июля доллар подешевел, а евро начало дорожать.





Напомним, мы сообщали о ключевых рисках для национальной валюты, а также, что будет с курсом гривны.



