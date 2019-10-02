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Экономика и Финансы
2 октября 19, 10:48
Курс валют на сегодня, 2 октября
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Обе валюты немного упали в цене.

Сегодня, 2 октября, Национальный банк Украины обнародовал такой курс валют:

1 доллар - 24 гривен 55 копейки;

1 евро - 26 гривен 76 копейки.

Информация опубликована на портале регулятора.

По сравнению с 30 июля доллар подешевел, а евро начало дорожать. 

Напомним, мы сообщали о ключевых рисках для национальной валюты, а также, что будет с курсом гривны.
dengi.ua
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