Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.46
USD
24.19
RUB
0.38
EUR
27.12
USD
24.86
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
2 октября 19, 12:31
Почему цены не падают вслед за долларом?
супермаркет
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Вопреки психологическим ожиданиям цены на товары и услуги в Украине не падают.

В последние несколько месяцев гривна сильно укрепилась. В НБУ даже прогнозируют преодоление психологической отметки в 24,2 грн/$. При этом цены на товары и услуги в Украине не падают. Почему же формула “Дороже доллар – дороже товары“ не работает в обратном направлении – читайте далее.

Об этом пишут Вести.

Почему укрепилась гривна?

“Кто может сказать, какой доллар будет завтра или через месяц? Никто. А тем временем многие оптовые торговцы закладывают отсрочку платежа до 45 дней. Поэтому пока не пройдет этот цикл, цена точно не упадет. После этого цена может быть снижена, но вопрос - зачем, если ее и так купят“, - объяснил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Почему не снижаются цены? 

По словам предпринимателей, в цену товара закладываются валютные риски.

“Кто может сказать, какой доллар будет завтра или через месяц? Никто. А тем временем многие оптовые торговцы закладывают отсрочку платежа до 45 дней. Поэтому пока не пройдет этот цикл, цена точно не упадет. После этого цена может быть снижена, но вопрос - зачем, если ее и так купят“, - объяснил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Условно, гривня может упасть в два раза, но это не значит, что цены вырастут вдвое. Просто потому, что покупатель не может себе их позволить - эксперт

По мнению исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, укрепление гривны связано с манипулятивными методами.

“Бизнес хорошо знает, что государству верить нельзя. Он понимает, что в любой момент по щелчку пальцев курс гривни упадет опять. Поэтому все риски, связанные с курсом, предприниматели сейчас закладывают в цену“, - говорит Пендзин. 

В перечне причин, почему цены не падают, называют и зарплату.

“Учитывая, что основу нашего потребления составляет импорт, резкое падение курса гривни всегда приводит к росту цен. Но украинцы забывают, что рост цен никогда не догоняет девальвацию. Условно, гривня может упасть в два раза, но это не значит, что цены вырастут вдвое. Просто потому, что покупатель не может себе их позволить. Соответственно, вряд ли стоит ожидать, что укрепление гривни на 10–15% должно привести к соответствующему снижению цен. Тем более что рост цен в Украине вызван одним важным фактором - ростом доходов населения. Последние три года в Украине наблюдается рост зарплат. Во многом под давлением польского работодателя. В результате украинские компании вынуждены резко повышать зарплату, чтобы удержать сотрудников. Тем более сейчас в Украине наблюдается дефицит рабочей силы - трезвой и желающей работать. А потому в этом году мы имеем рост номинальной зарплаты на 20%“, - говорит специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Ранее сообщалось о том, что НБУ прогнозирует объем новой программы МВФ на сумму от 5 до 10 млрд долл.
bigmir.net
Ещё по теме:
Вкус во всем: драгоценности или билеты на поезд в Самару
В Украине дорожают популярные продукты
Как в Украине выросли цены на продукты за три месяца
Курс валют на сегодня, 6 сентября
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Курс валют на сегодня, 2 октября
noimageКитайцы обнаружили огромное месторождение нефти
noimageВ НБУ рассказали, сколько денег напечатали за 25 лет
noimage1 октября вступили в силу новые правила начисления субсидий
Лента новостей