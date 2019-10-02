Почему цены не падают вслед за долларом?

В последние несколько месяцев гривна сильно укрепилась. В НБУ даже прогнозируют преодоление психологической отметки в 24,2 грн/$. При этом цены на товары и услуги в Украине не падают. Почему же формула “Дороже доллар – дороже товары“ не работает в обратном направлении – читайте далее.

Об этом пишут Вести.

“Кто может сказать, какой доллар будет завтра или через месяц? Никто. А тем временем многие оптовые торговцы закладывают отсрочку платежа до 45 дней. Поэтому пока не пройдет этот цикл, цена точно не упадет. После этого цена может быть снижена, но вопрос - зачем, если ее и так купят“, - объяснил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Почему не снижаются цены?

По словам предпринимателей, в цену товара закладываются валютные риски.

“Кто может сказать, какой доллар будет завтра или через месяц? Никто. А тем временем многие оптовые торговцы закладывают отсрочку платежа до 45 дней. Поэтому пока не пройдет этот цикл, цена точно не упадет. После этого цена может быть снижена, но вопрос - зачем, если ее и так купят“, - объяснил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.



"Условно, гривня может упасть в два раза, но это не значит, что цены вырастут вдвое. Просто потому, что покупатель не может себе их позволить - эксперт

По мнению исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, укрепление гривны связано с манипулятивными методами.

“Бизнес хорошо знает, что государству верить нельзя. Он понимает, что в любой момент по щелчку пальцев курс гривни упадет опять. Поэтому все риски, связанные с курсом, предприниматели сейчас закладывают в цену“, - говорит Пендзин.

В перечне причин, почему цены не падают, называют и зарплату.



“Учитывая, что основу нашего потребления составляет импорт, резкое падение курса гривни всегда приводит к росту цен. Но украинцы забывают, что рост цен никогда не догоняет девальвацию. Условно, гривня может упасть в два раза, но это не значит, что цены вырастут вдвое. Просто потому, что покупатель не может себе их позволить. Соответственно, вряд ли стоит ожидать, что укрепление гривни на 10–15% должно привести к соответствующему снижению цен. Тем более что рост цен в Украине вызван одним важным фактором - ростом доходов населения. Последние три года в Украине наблюдается рост зарплат. Во многом под давлением польского работодателя. В результате украинские компании вынуждены резко повышать зарплату, чтобы удержать сотрудников. Тем более сейчас в Украине наблюдается дефицит рабочей силы - трезвой и желающей работать. А потому в этом году мы имеем рост номинальной зарплаты на 20%“, - говорит специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Ранее сообщалось о том, что НБУ прогнозирует объем новой программы МВФ на сумму от 5 до 10 млрд долл.