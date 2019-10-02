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Новости
Экономика и Финансы
2 октября 19, 18:48
На какие хитрости идут украинцы, чтобы получить субсидию
субсидия
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Если льготника уличили в обмане, то субсидию придется вернуть.

С 1 октября в Украине вступили в силу новые правила получения субсидий. Это и полная монетизация, и переход на местный уровень (органами соцзащиты), и выплата средств пенсионерам вместе с пенсией. 

При этом в 2020 году на финансирование субсидий выделено 48 млрд грн, вместо 55 млрд грн (как в 2019 г). Об этом сообщает UBR.

Каким образом усложнится получение субсидий

Больше на помощь не смогут претендовать люди, владеющие жильем и авто, которым меньше 5 лет. Также субсидию не получат украинцы, осуществлявшие покупки на сумму больше 50 тыс грн.

“Число субсидиантов может сократиться в связи с тем, что государственные органы начали тщательнее проверять получателей выплат, и делят их на категории. Льготников из “белого списка“ проверять будут изредка, либо вовсе не будут. А за лицами из “черного списка“ будет установлен тщательный контроль. За их официальными доходами“, - отметила юрист ЮФ “Горецкий и Партнеры“ Мария Рудометкина. 

Второй причиной отказа в субсидии может стать неподача физлицами повторного заявления на выплаты, а также социальные инспекторы.

“Сложностей тем, кто получает льготы не очень заслужено могут добавить социальные инспекторы, которые вот-вот начнут работать. Также возьмутся за наших заробитчан, контроль за их переводами и поездками“, - рассказал глава комитета ЖКХ при КГГА Олег Попенко.

Как украинцы обходят сложности в оформлении субсидии“

- Квартиру или недвижимость можно расписать на нескольких собственников. Чтобы субсидиант владел меньшим количеством квадратных метров“, - говорит Олег Попенко.

- Можно выписать родственников из квартиры, и оформить субсидию на себя самого. Кстати, многие уже это сделали.

- Супружеские пары идут на официальный бракоразводный процесс, чтобы сократить состав семьи.

- Люди оформляют дорогие покупки на близких и пользуются ими по доверенности. Так часто поступают с авто.

- Все это нужно, чтобы доказать государству, что у человека/семьи нет никаких излишеств, а текущих средств недостаточно на оплату коммунальных услуг.

Эксперты напоминают, что для сохранения льгот необходимо подавать достоверную информацию о своих доходах в органы соцзащиты.

Ранее министр заявила о том, что расходы на субсидии сократят, но их хватит всем. Министр социальной политики объяснила, почему в 2020 году планируется сокращение расходов на субсидию.
bigmir.net
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