На какие хитрости идут украинцы, чтобы получить субсидию

С 1 октября в Украине вступили в силу новые правила получения субсидий. Это и полная монетизация, и переход на местный уровень (органами соцзащиты), и выплата средств пенсионерам вместе с пенсией.

При этом в 2020 году на финансирование субсидий выделено 48 млрд грн, вместо 55 млрд грн (как в 2019 г). Об этом сообщает UBR.





Больше на помощь не смогут претендовать люди, владеющие жильем и авто, которым меньше 5 лет. Также субсидию не получат украинцы, осуществлявшие покупки на сумму больше 50 тыс грн.





“Число субсидиантов может сократиться в связи с тем, что государственные органы начали тщательнее проверять получателей выплат, и делят их на категории. Льготников из “белого списка“ проверять будут изредка, либо вовсе не будут. А за лицами из “черного списка“ будет установлен тщательный контроль. За их официальными доходами“, - отметила юрист ЮФ “Горецкий и Партнеры“ Мария Рудометкина.







Второй причиной отказа в субсидии может стать неподача физлицами повторного заявления на выплаты, а также социальные инспекторы. “Сложностей тем, кто получает льготы не очень заслужено могут добавить социальные инспекторы, которые вот-вот начнут работать. Также возьмутся за наших заробитчан, контроль за их переводами и поездками“, - рассказал глава комитета ЖКХ при КГГА Олег Попенко. Как украинцы обходят сложности в оформлении субсидии“





- Квартиру или недвижимость можно расписать на нескольких собственников. Чтобы субсидиант владел меньшим количеством квадратных метров“, - говорит Олег Попенко.





- Можно выписать родственников из квартиры, и оформить субсидию на себя самого. Кстати, многие уже это сделали.





- Супружеские пары идут на официальный бракоразводный процесс, чтобы сократить состав семьи.





- Люди оформляют дорогие покупки на близких и пользуются ими по доверенности. Так часто поступают с авто.



