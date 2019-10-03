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Экономика и Финансы
3 октября 19, 11:17
Украинцам придется заплатить за выход на пенсию
пенсионеры
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В Украине пенсионная система находится на первом уровне.

В Украине пенсионная система состоит из двух уровней. И этот уровень является одним из пунктов программы президента страны Владимира Зеленского.

Об этом заявил глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, передает finance.liga.net.

По словам Хромаева, второй уровень - это отчисление гражданами в один или несколько фондов. Но когда человек достигнет пенсионного возраста, то эти средства ему вернут еще и с процентами.  

Тем не менее запуск второго уровня не состоится в ближайшее время. В законопроекте указана дата - 1 января 2023 года. То есть, по предварительным подсчетам, внедрить второй уровень пенсионной системы можно будет только через три года. 

Стоит отметить, что на данный момент в Украине пенсионная система находится на первом уровне. Это когда все работающие граждане финансируют Пенсионный фонд.

"Нужно время, чтобы построить инфраструктуру, привести в порядок рынок НПФ и решить бюджетные вопросы, о которых говорит министр финансов. Но, учитывая демографическую ситуацию в Украине, нужно понимать, что первый уровень у нас скорее всего будет оставаться дотационным еще очень долго. Поэтому украинцам критически важно начинать думать о дополнительных пенсионных накоплениях уже сейчас, - сказал Хромаев.

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dengi.ua
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