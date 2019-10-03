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Новости
Экономика и Финансы
3 октября 19, 13:46
Рада не будет снижать ставки ЕСВ — Гетманцев
Гетманцев
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И нагрузку на фонд оплаты труда

Парламент не планирует снижать ставки единого социального взноса (ЕСВ) и нагрузку на фонд оплаты труда.

Об этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил в интервью РБК-Украина.

В частности, отвечая на вопрос, планирует ли парламент снижать ставки ЕСВ и нагрузки на фонд оплаты труда, Гетманцев заявил, что Рада не будет уменьшать платежи до уровня сервиса.

"Решать этот вопрос путем уменьшения платежа до уровня нашего сервиса — неправильно. Уровень сервиса нужно подтягивать", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №1057 о внесении изменений в закон "О сборе и учете единого взноса на обязательное государственное социальное страхование" относительно представления единой отчетности по единому социальному взносу и налогу на доходы физических лиц.

Напомним, 23 сентября Зеленский подписал проект закона о введении единого счета для уплаты налогов. Данный закон вносит в Налоговый кодекс норму объединения отчетности по единому взносу с отчетностью по налогу на доходы физических лиц.
Delo
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