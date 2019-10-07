Нацбанк просит экспертов не прогнозировать курс гривны

Украинским компаниям стоит отказаться от попыток спрогнозировать курс гривны к доллару, поскольку в условиях плавающего курсообразования это сделать достаточно сложно. Об этом сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий в интервью UA: Тернополь.

Как напомнил Чурий, курс доллара, который заложен в государственном бюджете, не является целью для НБУ, и центробанк ориентируется на различные показатели.

“В этом году особенно прогнозы очень сильно отличаются. В режиме плавающего курсообразования прогнозирование становится достаточно сложной наукой. Поэтому мы рекомендуем не прогнозировать, а если необходимо, если есть определенные риски, то мы рекомендуем украинским компаниям хеджировать свои валютные риски“, - сказал он и добавил, что НБУ разрешил практически все инструменты для этого.

Как отметил Чурий, политика НБУ направлена на то, чтобы национальная валюта гривна была полноценным инструментом для сбережений и полноценным средством платежа.



“Оттого и вся наша политика направлена на повышение роли гривны в экономике Украины. На самом деле и жесткая монетарная политика, которую мы проводим, политика высоких процентных ставок по национальной валюте, способствует возвращению доверия к национальной валюте“, - сказал он.





Ранее сегодня сообщалось, что доллар резко подешевел в обменниках. В последний рабочий день недели наличный доллар подешевел в обменниках сразу на 37-55 копеек.

