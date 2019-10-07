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Экономика и Финансы
7 октября 19, 11:12
Нацбанк просит экспертов не прогнозировать курс гривны
Олег Чурий
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Заместитель главы Нацбанке рекомендует прекратить прогнозировать курс гривны к доллару. По его словам, прогнозирование стало очень сложной наукой.

Украинским компаниям стоит отказаться от попыток спрогнозировать курс гривны к доллару, поскольку в условиях плавающего курсообразования это сделать достаточно сложно. Об этом сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий в интервью UA: Тернополь.

Как напомнил Чурий, курс доллара, который заложен в государственном бюджете, не является целью для НБУ, и центробанк ориентируется на различные показатели. 

“В этом году особенно прогнозы очень сильно отличаются. В режиме плавающего курсообразования прогнозирование становится достаточно сложной наукой. Поэтому мы рекомендуем не прогнозировать, а если необходимо, если есть определенные риски, то мы рекомендуем украинским компаниям хеджировать свои валютные риски“, - сказал он и добавил, что НБУ разрешил практически все инструменты для этого. 

Как отметил Чурий, политика НБУ направлена на то, чтобы национальная валюта гривна была полноценным инструментом для сбережений и полноценным средством платежа.

“Оттого и вся наша политика направлена на повышение роли гривны в экономике Украины. На самом деле и жесткая монетарная политика, которую мы проводим, политика высоких процентных ставок по национальной валюте, способствует возвращению доверия к национальной валюте“, - сказал он.


Ранее сегодня сообщалось, что доллар резко подешевел в обменниках. В последний рабочий день недели наличный доллар подешевел в обменниках сразу на 37-55 копеек.
bigmir.net
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