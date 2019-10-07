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Новости
Экономика и Финансы
7 октября 19, 11:55
Названы убыточные предприятия Украины – документ
убыточные предприятия
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На государственных предприятиях был проведен аудит.

В 2018 году ПАО “Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины“ под управлением Минагрополитики получила 1,497 млрд гривен убытков. ГП “Николаевский бронетанковый завод“ под руководством “Укроборонпром“ получил 5 млн гривен убытков.

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на документ.

Также убыточным оказался госзавод Арсенал (4,3 млн гривен убытков).

В прошлом году прибыли не получило и ГП “Конструкторское бюро “Южное “им. М.К. Янгеля“ (убыток 116,17 млн гривен), а также ГП “Классификационное общество Регистр судоходства Украины“ (убыток 4,3 млн гривен). 

Всего в течение первого полугодия 2019 года ГАС осуществила проверку 59 государственных предприятий. 



Документ - выдержка Скрин

Ранее сообщалось о том, что малая приватизация принесла Украине почти 1,5 млрд грн. 
bigmir.net
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