Названы убыточные предприятия Украины – документ

В 2018 году ПАО “Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины“ под управлением Минагрополитики получила 1,497 млрд гривен убытков. ГП “Николаевский бронетанковый завод“ под руководством “Укроборонпром“ получил 5 млн гривен убытков.

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на документ.

Также убыточным оказался госзавод Арсенал (4,3 млн гривен убытков).

В прошлом году прибыли не получило и ГП “Конструкторское бюро “Южное “им. М.К. Янгеля“ (убыток 116,17 млн гривен), а также ГП “Классификационное общество Регистр судоходства Украины“ (убыток 4,3 млн гривен).

Всего в течение первого полугодия 2019 года ГАС осуществила проверку 59 государственных предприятий.









Документ - выдержка Скрин

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