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Экономика и Финансы
7 октября 19, 15:27
Что можно было купить за 10 гривен в 1996 году и сейчас
продукты
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Список продуктов в 2019 году на 10 грн очень скудный.

На данный момент список товаров, которые можно приобрести за 10 гривен, достаточно скучный. В 1996 году украинцы могли позволить себе гораздо больше.

Об этом сообщают Деньги.ua.

Стоит отметить, что раньше на 10 гривен можно было закупить продуктов на целую неделю, а сейчас и пачки сливочного масла не купишь. Только два рулона туалетной бумаги и по мелочах.

Например, батон в 1996 году стоит 32 коп, 1 литр молока - 96 коп, 200 грамм черного чая - 4 грн, подсолнечное масло - 1,8 грн, 1 кг картофеля - 60 коп, 1 кг гречки - 60 коп, 1 кг сахара - 70 коп, 1 кг соли - 30 коп, шоколадка - 80 коп.

Сейчас за эти деньги можно купить только коробок спичек. Так, средняя стоимость батона в 2019 году достигает 17 гривен, литр молока - 28 гривен, соль - 8 грн, сахар - 10 грн, гречка - 38,69 грн, а вот шоколадка стоит в среднем 25 гривен. 

Конечно, за эти годы произошел и рост зарплат. Тем не менее минималки не хватает для полноценного рациона питания, ведь есть еще и другие нужды. Поэтому в современном мире 10 гривен, грубо говоря, обесценились.
dengi.ua
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