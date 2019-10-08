Приватизация, штрафы и рейдеры: Что приняла Верховная Рада

Парламент дал ход “большой“ приватизации, ужесточил санкции для представителей разрешительных органов и решил перевести конкурсы по аренде госимущества в онлайн.

Об этом сообщают Деньги.ua.



Верховная Рада приняла в целом законопроект № 1054-1, который разблокирует “большую“ приватизацию. Этот документ отменяет действие закона “О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации“. Он содержит список крупных и стратегических предприятий, которые было запрещено пускать “с молотка“. Среди них, в частности, такие компании, как Укрпочта, Укрзализниця, Нафтогаз Украины, Южмаш, Заря–Машпроект. Кроме того, законопроект № 1054-1 вводит на три года мораторий на возбуждение дел о банкротстве госпредприятий и взыскание их имущества за долги. Кабинет Министров в течение трех месяцев со дня опубликования закона должен разработать и подать в парламент перечень стратегических предприятий, контрольный пакет акций которых государство не сможет продать.

Парламент поддержал в целом законопроект № 1060, он совершенствует процедуры лицензирования хозяйственной деятельности. В частности, введен порядок обжалования решения органа лицензирования о приостановлении действия лицензий; исключено из законодательства основание для аннулирования лицензии в случае, если заявитель не заплатил за ее выдачу; предусмотрены новые основания для аннулирования лицензии (в случае признания лица недееспособным или наличия акта о неустранении лицензиатом нарушений).

Также депутаты приняли за основу законопроект № 1064 о среднесрочном планировании строительства дорог. Согласно этому документу, Кабмин будет утверждать целевую программу развития автодорог общего пользования государственного значения с перечнем дорог, на которых запланированы работы по строительству, реконструкции или капитальному ремонту.



Верховная Рада приняла за основу изменения в Кодекс законов о труде (законопроект № 1233). Среди прочего, поправки предусматривают уменьшение штрафов для работодателей. Например, за допуск к работе без оформления трудового договора или оформление работника на неполный день при фактической полной занятости, за выплату зарплаты без начисления и уплаты единого взноса на соцстрахование и налогов за первое такое нарушение будет письменное предупреждение. При повторном нарушении в течение года штраф сократится с 30 минимальных зарплат (125 тыс. грн.) до четырех МЗП (16,7 тыс. грн.). А за несоблюдение минимальных госгарантий в оплате труда штраф будет снижен с 10 до двух минимальных зарплат до двукратного размера (с 41,7 до 8,4 тыс. грн.).

В целом принят законопроект № 1052 о нормировании в строительстве, который должен обеспечить рост качества строящихся объектов и сократить количество обязательных требований к застройщикам.

Верховная Рада окончательно поддержала законопроект № 1055-1 об аренде государственного и коммунального имущества. После того, как он вступит в силу, конкурсы по продаже права аренды на такое имущество будут проводиться исключительно в электронном формате.

Парламент принял очередной антирейдерский закон. Законопроект № 1056-1 вводит обязательное нотариальное удостоверение договоров об отчуждении корпоративных прав, внедряет принцип одновременности нотариального действия и государственной регистрации прав, ужесточает ответственность за нарушения регистрационных процедур и прекращает деятельность аккредитованных государственных регистраторов.

А еще депутаты увеличили штрафы за неправомерные действия или бездействие разрешительных органов. Согласно принятому в целом законопроекту № 0889, новые штрафы для должностных лиц разрешительных органов составят 850–1700 грн. за первое нарушение и 1700–2550 грн. – за повторное. На фоне штрафов, применяемых относительно предпринимателей и руководителей, суммы выглядят символически.





