Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.02
USD
24.61
RUB
0.38
EUR
27.25
USD
24.80
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
7 октября 19, 20:00
В Слуге народа инициируют сбор с обмена валют в Украине
обмен валют
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Деньги с этого сбора якобы планируют тратить на развитие спорта

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым вводится сбор с наличных операций обмена валют в Украине.

Соответствующий законопроект, опубликованный на сайте парламента, разработал и зарегистрировал депутат от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Александр Дубинский.

Как объясняет автор проекта, после проведения валютной либерализации в Украине некоторые банки ввели возможность для своих клиентов производить обмен валют онлайн. В то же время наличный обмен валют, по мнению Дубинского, связан с финансовыми рисками.

"Для банков в условиях значительной конкуренции на рынке купли/продажи иностранных валют это также станет дополнительным стимулом по созданию условий клиентам банка для осуществления валютно-обменных операций в онлайн режиме в безналичной форме", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предполагается, что размер сбора должен составлять 1% от валютной операции. Автор документа надеется, что собранных государством денег от сбора должно хватить для того, чтобы привлечь больше детей к спорту, а также улучшить место Украины в рейтинге стран мира по уровню здоровья населения.

Напомним, с 7 февраля 2020 года в Украине будет действовать новый режим валютного регулирования, предусмотренный принятым законом о валюте.

В частности, упростятся валютные переводы за границу, инвестиции украинцев в иностранные ценные бумаги и другие операций с валютой. Также украинцам позволили покупать валюту онлайн и в почтовых отделениях.

Ранее сообщалось, что курс валют, который закладывают при планировании бюджета Украины на следующий год, не является ориентиром для Национального банка.
Delo
Ещё по теме:
Украинцы смогут менять валюту без паспорта
В Москве произошло вооруженное нападение на обменник
Яценюк из-за обмена валюты по паспорту пошел в суд
Арбузов: Спрос на наличную валюту упал в четыре раза
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украина увеличила импорт газа из стран ЕС в полтора раза
noimageПриватизация, штрафы и рейдеры: Что приняла Верховная Рада
noimageЧто можно было купить за 10 гривен в 1996 году и сейчас
noimageВ Украине началась массовая проверка пенсионеров
noimageНазваны убыточные предприятия Украины – документ
Лента новостей