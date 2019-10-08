В Слуге народа инициируют сбор с обмена валют в Украине

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым вводится сбор с наличных операций обмена валют в Украине.

Соответствующий законопроект, опубликованный на сайте парламента, разработал и зарегистрировал депутат от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Александр Дубинский.

Как объясняет автор проекта, после проведения валютной либерализации в Украине некоторые банки ввели возможность для своих клиентов производить обмен валют онлайн. В то же время наличный обмен валют, по мнению Дубинского, связан с финансовыми рисками.

"Для банков в условиях значительной конкуренции на рынке купли/продажи иностранных валют это также станет дополнительным стимулом по созданию условий клиентам банка для осуществления валютно-обменных операций в онлайн режиме в безналичной форме", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предполагается, что размер сбора должен составлять 1% от валютной операции. Автор документа надеется, что собранных государством денег от сбора должно хватить для того, чтобы привлечь больше детей к спорту, а также улучшить место Украины в рейтинге стран мира по уровню здоровья населения.

Напомним, с 7 февраля 2020 года в Украине будет действовать новый режим валютного регулирования, предусмотренный принятым законом о валюте.

В частности, упростятся валютные переводы за границу, инвестиции украинцев в иностранные ценные бумаги и другие операций с валютой. Также украинцам позволили покупать валюту онлайн и в почтовых отделениях.

Ранее сообщалось, что курс валют, который закладывают при планировании бюджета Украины на следующий год, не является ориентиром для Национального банка.