Украина увеличила импорт газа из стран ЕС в полтора раза

За январь-сентябрь 2019 года Украина импортировала 11,6 млрд кубометров газа, что на 44% больше, чем за тот же период в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе "Укртрансгаза".

Отмечается, что импортный газ поступал исключительно из стран ЕС.

Кроме того, поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины с начала года по состоянию на 1 октября 2019 года остались на уровне прошлогодних — 15,5 млрд кубометров.

Напомним, за период с мая по сентябрь 2019 года "Укртрансгаз" транспортировал из стран Европейского Союза 8,7 млрд кубометров газа, что на 3 млрд кубометров, или на 53% больше, чем за аналогичный период в 2018 и 2017 годах.

А в январе-августе 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, увеличила импорт природного газа на 39,6%, или на 2,72 млрд кубометров, — до 9,6 млрд кубометров.