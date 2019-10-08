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Новости
Экономика и Финансы
8 октября 19, 10:44
Энергетическая таможня увеличила поступления в госбюджет
горючее
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Основные поступления налогов и сборов за оформление в Энергетической таможне являются платежи, уплачиваемые при ввозе дизельного топлива и моторного бензина

В сентябре 2019 года Энергетическая таможня Государственной фискальной службы (ГФС) Украины перечислила в госбюджет 9 млрд 29,8 млн грн, что на 2 млрд 271,1 млн грн больше, чем в августе текущего года.

Как сообщает пресс-центр ГФС, наибольшие суммы обеспечено по налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров — 4 млрд 617,1 млн грн (51,1% общей суммы) и акцизного налога с подакцизных товаров — 4 млрд 375,9 млн грн (48,5% общей суммы).

Платежи по ввозной пошлине, единому сбору, который взимается в пунктах пропуска через государственную границу Украины, и плата за выполнение таможенных формальностей вне места расположения таможенных органов составили около 36,8 млн грн.

Основные поступления налогов и сборов за оформление в Энергетической таможне ГФС в сентябре 2019 года являются платежи, уплачиваемые при ввозе на таможенную территорию дизельного топлива — 5,2 млрд грн и моторного бензина — 1,6 млрд грн.

Кроме того, бюджетоформирующими остаются следующие группы товаров: сжиженный газ — 859,6 млн грн, природный газ — 679,2 млн грн, сырая нефть — 265,4 млн грн, топливо для реактивных двигателей — 108,7 млн грн, электроэнергия — 103,6 млн грн.

Напомним, в мае текущего года Энергетическая таможня перечислила в госбюджет Украины 9 млрд 202,3 млн грн, что на 1 млрд 746,4 млн грн больше, чем в апреле текущего года.
Delo
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