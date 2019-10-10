Курс валют на 10 октября

Национальный банк Украины на четверг, 10 октября, оставил курс гривны по отношению к американскому доллару без изменений. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 9 октября.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

- 100 долларов США - 2470,1001 гривны (-0,602);

- 100 евро - 2712,4169 гривны (-1,8964).

Торги по доллару на межбанковском валютном рынке в продаже снизился на 10 копеек до 24,66 гривен за доллар, курс в покупке до 24,62 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 27,07 гривен за евро.

Ранее сообщалось, в Кабмине дали новый прогноз касательно курса валют.

Согласно прогнозу на 2020 год, курс гривны составит 27,3 за доллар.

