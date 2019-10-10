Курс валют на 10 октября

Национальный банк Украины на четверг, 10 октября, оставил курс гривны по отношению к американскому доллару без изменений. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 9 октября.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2470,1001 гривны (-0,602);
- 100 евро - 2712,4169 гривны (-1,8964).
Торги по доллару на межбанковском валютном рынке в продаже снизился на 10 копеек до 24,66 гривен за доллар, курс в покупке до 24,62 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 27,07 гривен за евро.
Ранее сообщалось, в Кабмине дали новый прогноз касательно курса валют.
Согласно прогнозу на 2020 год, курс гривны составит 27,3 за доллар.