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Экономика и Финансы
10 октября 19, 19:19
С 1 января меняют форму налоговой декларации о доходах
налоговая декларация
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Новая форма налоговой декларации от действующей будет отличаться некоторыми особенностями

С 1 января 2020 года плательщики налогов будут подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах по новой форме. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы.

Соответствующие изменения в форму налоговой декларации внесены приказом Министерства финансов Украины №177 от 25 апреля 2019 года "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 2 октября 2015 года №859".

Новая форма налоговой декларации от действующей будет отличаться некоторыми особенностями, в частности, будет дополнена строка декларации "категория плательщика" новым критерием "лицо, которое заявляет право на налоговую скидку", которая применяется для граждан, которые декларируют право на налоговую скидку.

Напомним, украинцы задекларировали 94,37 миллиарда гривен полученных доходов за 2018 год, что почти на 40% больше, чем по итогам прошлой кампании, когда было задекларировано 67,46 миллиарда гривен. В частности, украинцы подали 596,2 тысячи деклараций, что на 2,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Ранее в партии "Слуга народа" выступили с инициативой ввести обязательное декларирование доходов каждой украинской семьи. Кроме того, в партии "Слуга народа" предлагают пересмотреть подход к определению перечня налоговых скидок за счет их расширения.
Delo
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