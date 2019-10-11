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Новости
Экономика и Финансы
11 октября 19, 08:58
В Украине предлагают не облагать налогами зарплату молодежи
украинки
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Автор соответствующего законопроекта считает, что это позволит решить проблему теневой занятости и массового выезда украинцев на заработки

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Алексей Кучер внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается освободить работодателей от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за работников, не достигших 27-летнего возраста, а также установить для них нулевую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Сейчас, учитывая размер минимальной заработной платы, работодатель должен за свой счет оплатить за работника единый социальный взнос в размере 918,06 гривен, а также удержать с работника подоходный налог в размере 751,14 гривен и военный сбор в размере 62, 60 гривен.

"При таких условиях, учитывая финансовые потери, работодатели предпочитают более опытных работников, и не берут на работу студентов или молодых специалистов. В свою очередь, такие молодые специалисты также выбирают "неофициальное" трудоустройство, поскольку из зарплаты за свой счет необходимо платить налог на доходы физических лиц и военный сбор. Значительное количество выпускников выезжают за границу на "заработки" из-за того, что не смогли трудоустроиться на родине. Однако работодатели далеко не всегда готовы брать на работу молодых специалистов без опыта работы", — аргументирует свою позицию автор законопроекта.

Депутат приводит пример Польши, где для решения проблемы с выездом поляков на работу в более успешные страны был отменен налог на доходы физических лиц для работников, которым не исполнилось 26 лет.

По его мнению, воплощение предложенных изменений будет способствовать выведению рынка занятости из тени, а работодателям станет выгодно официально трудоустраивать работников и после достижения ими 27-летнего возраста. Также будут минимизированы коррупционные риски при проведении проверок контролирующими органами, поскольку работодателю будет выгоднее официально трудоустраивать работников.

"Принятие законопроекта создаст благоприятные условия для работодателей в разрезе принятия на работу студентов и молодых специалистов, будет стимулировать украинцев оставаться работать в Украине, приведет к детенизации рынка занятости и доходов населения, будет стимулировать инвесторов развивать бизнес в Украине, а также минимизирует коррупционные риски в правоотношениях с контролирующими органами", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Delo
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