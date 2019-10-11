Борщевой набор может вырасти в цене на 25%

Продуктовая инфляция в сентябре составила 0,65%. Это немного меньше потребительской инфляции.

Об этом написал глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко в Фейсбук.

По его словам, больше всего в сентябре подорожали капуста - на 33% и гречка - на 25%. На 1,5% подорожали батон и ржаной хлеб, на 1% пшеничный хлеб из муки первого сорта, на 0,5% подорожали куриные яйца. Менее 0,5% выросла стоимость макарон, муки, ячневой крупы, манки и пшеничного хлеба из муки высшего сорта, подсолнечного масла

А вот сахар начал убавлять в цене. Его стоимость снизилась на 1%. Молочные продукты также стабилизировались в цене. Стоимость творога и сметаны не изменилась, а молоко подешевело на 0,5%. Однако выросла стоимость сливочного масла - на 0,5%.

Что касается овощей борщевого набора, то мы будем видеть постоянное колебание цены, но после повышения стоимости, она будет вновь падать. Но следует рассчитывать, что в декабре цена все равно будет на 20-25% выше, чем в августе. Однако картофель возможно даже будет падать в цене до декабря, или стоимость будет оставаться без изменений, - написал Дорошенко.



