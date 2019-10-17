Украинские банки снизили ставки по некоторым кредитам

В течении третьего квартала 2019 года банки преимущественно снижали кредитные ставки. Подешевели кредиты наличными, ипотека и автокредиты. Об этом сообщает Лига.Финансы.

Средняя процентная ставка для кредитов на автомобили упала на 0,27 п.п. и составляет 10,29% годовых. Стоимость автокредитов заметно отличается на короткие и длинные сроки. Ссуды на авто сроком 1 год стоят минимально — 4,14% годовых. Средняя ставка для сроков на 2 года составляет 7,57% годовых. Кредиты до 3 лет обходятся в 10,38% годовых, а до 4 лет — в 11,72% годовых. Стоимость автокредитов на 5 лет составляет 12,64%, на 6 лет — 12,97% годовых. Наиболее длительный кредит на 7 лет, стоит он 13,82% годовых.

Более существенно подешевела ипотека, на 1,04 п.п. Средняя ставка составляет 19,01% годовых. На первичном рынке жилья минимальная стоимость — 0,99% годовых, срок кредитования — до года. Максимальная ставка для строящейся недвижимости — 27,1% до 15 лет. Для вторичного рынка минимальная стоимость составляет 9,49%, до 2 лет (24 месяца). Максимальная ставка — 26% годовых, до 20 лет.

Потребительские кредиты спустились в цене на 1,80 п.п., их средняя стоимость составляет 34,73 годовых. Самые низкие ставки по кредитам с обеспечением (под залог авто и недвижимости — от 13,49%). Дороже всех обходятся кредитные карты до — 122,11% годовых. Выросли в цене лишь овердрафты, на 1,59 п.п. Средняя ставка составляет 33,36% годовых.

Напомним, 18 июля 2019 года Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 17,5% до 17% годовых.

В июне текущего года НБУ размер учетной ставки оставил на уровне 17,5%. Указано, что основной причиной решения относительно размера учетной ставки стал рост инфляционных рисков в Украине, которые усилились после выборов.

А в апреле 2019 года Нацбанк впервые за 2 года снизил размер учетной ставки с 18% до 17,5% годовых.