Зеленский подписал закон о защите прав потребителей финуслуг

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о защите прав потребителей финансовых услуг, который предусматривает наказание финучреждений за ложную информацию о своих финансовых продуктах.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Согласно закону, теперь финансовые учреждения будут раскрывать полную информацию о стоимости услуг в рекламе и на сайтах. А за нарушение прав потребителей, таких как кредит, депозит и страхование, будут налагать штрафы в размере до 13,6 тысячи гривен.
Так, проведенные среди банков исследования по раскрытию реальной ставки с учетом общих расходов по кредиту показали, что задекларированная банком номинальная процентная ставка потребительского кредита часто оказывается значительно меньше размера реальной процентной ставки, рассчитанной с включением общих расходов по кредиту услуг третьих лиц, что существенно увеличивает общие расходы по кредиту, - говорится в пояснительной записке к закону.