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Новости
Экономика и Финансы
16 октября 19, 19:05
Зеленский подписал закон о защите прав потребителей финуслуг
Владимир Зеленский
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Закон вступит в силу через 3 месяца.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о защите прав потребителей финансовых услуг, который предусматривает наказание финучреждений за ложную информацию о своих финансовых продуктах.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно закону, теперь финансовые учреждения будут раскрывать полную информацию о стоимости услуг в рекламе и на сайтах. А за нарушение прав потребителей, таких как кредит, депозит и страхование, будут налагать штрафы в размере до 13,6 тысячи гривен.

Так, проведенные среди банков исследования по раскрытию реальной ставки с учетом общих расходов по кредиту показали, что задекларированная банком номинальная процентная ставка потребительского кредита часто оказывается значительно меньше размера реальной процентной ставки, рассчитанной с включением общих расходов по кредиту услуг третьих лиц, что существенно увеличивает общие расходы по кредиту, - говорится в пояснительной записке к закону. 

Смотри также - НОВЫЙ ЗАКОН ЗЕЛЕНСКОГО О ЗАЩИТЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНУСЛУГ - адвокат Москаленко А.В.:
dengi.ua
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