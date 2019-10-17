Зеленский подписал закон о защите прав потребителей финуслуг

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о защите прав потребителей финансовых услуг, который предусматривает наказание финучреждений за ложную информацию о своих финансовых продуктах.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно закону, теперь финансовые учреждения будут раскрывать полную информацию о стоимости услуг в рекламе и на сайтах. А за нарушение прав потребителей, таких как кредит, депозит и страхование, будут налагать штрафы в размере до 13,6 тысячи гривен.

Так, проведенные среди банков исследования по раскрытию реальной ставки с учетом общих расходов по кредиту показали, что задекларированная банком номинальная процентная ставка потребительского кредита часто оказывается значительно меньше размера реальной процентной ставки, рассчитанной с включением общих расходов по кредиту услуг третьих лиц, что существенно увеличивает общие расходы по кредиту, - говорится в пояснительной записке к закону.

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