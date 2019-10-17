МВФ обновил свой прогноз по курсу доллара к гривне

Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу доллара к украинской национальной валюте до конца 2019 года и на следующие пять лет.

МВФ ожидает, что по итогам 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн, но в 2020 году он вырастет до 27,72 грн, а в 2021 — до 28,7 грн.

В 2022 году, по прогнозам Фонда, курс доллара к гривне составит 29,67 грн, в 2023 году — 30,64 грн, а в 2024 — 31,61 грн.

Напомним, что официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины, снизился за январь-сентябрь 2019 года на 13%.

Ранее Международный валютный фонд улучшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году с прогнозируемых ранее 2,7% до 3%.

По оценкам Фонда, рост потребительских цен к концу текущего года в Украине замедлится до 7%, следующего — до 5,6%.

В свою очередь, дефицит текущего счета платежного баланса составит 2,8% ВВП в 2019 году и 3,5% ВВП — в 2020 году. А безработица в Украине, по прогнозам МВФ, снизится до 8,7% в этом и до 8,2% — в следующем году.