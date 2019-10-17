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Новости
Экономика и Финансы
17 октября 19, 10:56
В Раде предложили резко урезать зарплаты депутатов
рада,,парламент,,ВР
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В Верховную Раду Украины внесен законопроект о снижении зарплат народных депутатов до среднего уровня по стране

Об этом рассказал автор инициативы, депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в эфире одного из телеканалов. По его словам, зарплаты народных избранников должны снизиться в три раза.

"Я внес законопроект относительно уменьшения зарплаты народного депутата. Сегодня у народного депутата зарплата фактически 63 тыс. грн. 28 тыс. грн - это зарплата с вычетом налогов. Еще 35 тыс. грн он получает с учетом так называемых "депутатских". Это на расходы - бумага, канцтовары, на конверты, на дорогу - что угодно", - рассказал Гончаренко.

"Эти деньги не облагаются налогом и за них не надо отчитываться. Ты можешь не покупать ничего, положить 35 тыс. грн в карман и все. Фактически, депутат получает 63 тыс. грн. Есть еще на помощников отдельный фонд, но это люди, они работают", - отметил он.
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