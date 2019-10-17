Пенсии в Украине: как оформить и какие документы нужны

- Пенсия по потере кормильца.

Также украинцы могут получить пенсии на основании отдельных законодательных актов:

- Социальные пенсии;

- Льготные пенсии;

- Пенсии военных;

- Пенсии чернобыльцам.

После того, как вы получили право на пенсию, нужно не раньше 1 месяца до периода достижения пенсионного возраста обратиться за назначением выплат.

Отметим, в случае, если человек не работает, за оформлением пенсии нужно обращаться в Пенсионный фонд. Если работает - нужно подать документы в территориальный орган Фонда.

По общим правилам, пенсия назначается с периода обращения человека, Однако, имеются также и исключения, когда назначается с более раннего срока:

Примечательно, что подавать документы о стаже, возрасте и зарплаты необходимо только в виде оригиналов.

Напомним, в Конституционном суде Украины приняли важное решение касательно пенсий. Так, была признана незаконность установления минимального порога длительности трудового стажа для выхода на пенсию по выслуге лет.