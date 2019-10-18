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Новости
Экономика и Финансы
17 октября 19, 19:33
Доходную часть Госбюджета-2020 увеличили на 18 млрд грн
госбюджет
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Председатель комитета по вопросам бюджета, народный депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов рассказал, что доходную часть бюджета на 2020 год увеличили на 18 млрд грн.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

18 октября, Рада рассмотрит проект Госбюджета в первом чтении.

Об этом Аристов сообщил журналистам в кулуарах парламента.

"Доходная часть увеличена на 18 млрд, которые предложено распределить на социальный сектор", - рассказал Аристов.

Он также рассказал за счет чего удалось увеличить доходную часть: "Детенизация экономики, связанная с администрированием налогов - одна статья. Доходы от Национального банка - вторая, от аренды государственных объектов, перераспределение доходной части государственных компаний в расчете 10 на 90. Тоесть 90% - основной фонд доходный, и 10% остается у предприятий на развитие".

По его словам, в проекте бюджета "на сегодняшний день макропоказатели не поменялись".

"Это поручение правительству мы вписываем как задание, и ко второму чтению они будут готовы вам доложить на какие показатели они вышли, насколько они смогут поднять пенсии, минимальную зарплату, которую требует общество", - отметил нардеп.

Он рассказал, что депутаты направили около 2300 поправок к проекту Госбюджета.

Рада 18 октября рассмотрит проект Госбюджета-2020.
censor.net.ua
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