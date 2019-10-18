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Новости
Экономика и Финансы
18 октября 19, 16:42
Гончарук рассказал о развитии малого бизнеса
Гончарук
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В Украине создают Координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства

Кабинет министров Украины создает Координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"В нее войдут представители общественных организаций, которые защищают интересы малого бизнеса. Это наш общий площадка для диалога и поиска компромиссов. Никто никого "кошмарить" не будет", - написал глава правительства в Facebook.

Известно, что в течении двух недель соответствующие законопроекты будут поданы в Верховную Раду.

Законопроекты способны увеличить годовой лимит дохода, а также использовать наемный труд и расширят перечень видов деятельности.

Раньше сообщалось о том, что в Кабмине приняли решение о штрафовании родителей школьников. А также Гончарук объявил о свободных вакансиях в Кабмине.

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