Пенсии в Украине: жителей страны ждет новая проблема

Люди, которые планируют оформлять пенсию, могут столкнуться с новой проблемой. Касается она тех, кто не успел наработать положенный стаж. Об этом сообщила начальник Мелитопольского отдела обслуживания граждан главного управления пенсионного фонда Украины Светлана Христова.

Речь идет о частных предпринимателях и изменениях в пенсионном законодательстве.

Чем раньше человек узнает о количестве лет для страхового стажа, тем больше шансов, что он успеет его наработать, так как право на пенсию сейчас регламентируется жестко. До 2011 пенсию мог получить любой гражданин, достигший пенсионного возраста и имеющий 5 лет стажа, а сейчас для выхода на пенсию нужно 26 лет стажа. Каждый год необходимый стаж будет увеличиваться на год, пока не достигнет 35 лет.

Существует еще одна сложность - требования к минимальному стажу постоянно менялись и у некоторых стаж считался не год за два, а почти три года накапливалась сумма на один год страхового стажа.

Для разных категорий предпринимателей - разные условия:

Напомним, в Конституционном суде Украины приняли важное решение касательно пенсий. Так, была признана незаконность установления минимального порога длительности трудового стажа для выхода на пенсию по выслуге лет.