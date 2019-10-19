Валютный рынок: чего ждать украинцам до конца года

С начала недели валютный рынок в Украине переживает потрясение. После длительного снижения курсы доллара и евро пошли на взлет, официально прибавив за три дня 73 и 67 копеек соответственно. В обменниках также подскочила валюта, в части из них ее попросту не оказалось. Так, 3 октября наличные доллары можно сдать в среднем по 24,7 грн., купить - по 25,4 грн. Продажа евро и вовсе достигла отметки в 28 грн. после 26,6 грн. несколькими днями ранее.

Такое развитие событий чрезвычайно встревожило украинцев, бросившихся массово скупать валюту. Однако экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что паника - это самый плохой советчик в такие турбулентные периоды, и никаких предпосылок для значительного обвала курса гривны нет. Более того, тенденция на укрепление украинской валюты может еще вернуться.

"Стабильность гривны была обеспечена не экономическими, а искусственными факторами. При этом они способны обеспечивать рост национальной валюты лишь в краткосрочной перспективе. К ним относится политика Нацбанка, направленная на постоянное изъятие с помощью депозитных сертификатов появляющейся на корсчетах банков избыточной ликвидности.

Таким образом формировался дефицит гривны, который при "встрече" с профицитом иностранной валюты из-за авантюрной долговой пирамиды ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа - ред.) двигал национальную валюту в сторону укрепления. Когда курс доллара опустился к отметке 24 грн., нерезиденты, получившие рекордную доходность от инвестиций (33-35%), решили выводить свои деньги. А новая пирамида с более высокими сроками размещения и сниженной прибылью особого отклика среди них не получила", - объяснил Алексей.

Аналитик подчеркнул, что постепенное увеличение нерезидентами портфеля ОВГЗ каждый раз приводило к сжатию курсовой пружины в среднем на 90 копеек. Также на курс частично влияли и объективные экономические факторы, например, дешевые импортные энергоресурсы, высокие цены на железную руду и др. Однако теперь курсовая пружина будет постепенно разжиматься.

"Каждое ее разжатие на одно деление будет приводить к курсовому отскоку на 30-50 копеек", - отметил эксперт.

При благоприятных условиях к концу года курс доллара опустится до отметки в 26-27 грн., но есть и угроза резкой девальвации, при которой потолок в 30 грн. будет легко пройден.

"В случае с устойчивой ситуацией в экономике и на внешних рынках, постепенном выводе нерезидентами своих денег, доллар будет оставаться в коридоре 26-27 грн. с возможностью эпизодического прорыва до 28 грн., когда в дело включится бюджетный фактор.

Второй вариант - внутриэкономическое и внутриполитическое обострение или реинкарнация мирового финансового кризиса. Тогда точка в 28 гривен будет пробита, доллар будет двигаться к отметке в 30 грн.

Третий и самый ужасный вариант - дестабилизация в сегменте государственных банков. Отмена национализации ПриватБанка породит отток вкладов из организации. На сегодняшний день они составляют порядка 180 млрд. грн. Тогда у государства будет два пути решения: либо напечатать деньги, что приведет к резкой инфляции и девальвации, либо ввести мораторий на возврат вкладов сроком на 1-2 года, что вызовет социальный взрыв", - рассказал аналитик.