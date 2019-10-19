Кулеба назвал приоритеты дальнейшей евроинтеграции Украины

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба провел совещание с заместителями министров, ответственными за европейскую интеграцию. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Кулеба обозначил приоритетные вопросы для рассмотрения во время заседания комитета ассоциации между Украиной и ЕС, которое пройдет 5 ноября в Брюсселе.

Среди приоритетов - усиление сотрудничества по вопросам юстиции, свободы слова и безопасности, экономическое сотрудничество, отраслевое сотрудничество и приоритеты секторальной интеграции с ЕС, в частности, энергетических рынков, совместный мониторинг выполнения соглашения об ассоциации.