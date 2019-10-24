ВР поддержала законопроект для продолжения транзита газа

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, необходимый для проведения анбандлинга "Нафтогаза", то есть отделения управления газотранспортной системы от "Нафтогаза".

Проведение анбандлинга сделает возможным заключение нового договора о транзите по европейским правилам, сообщает "Громадське".

Указано, что за соответствующее решение проголосовали 286 народных депутатов.

Известно, что законопроект предлагает внести изменения в ряд действующих законов Украины, давая возможности создать независимого оператора газотранспортной системы, который не будет принадлежать "Нафтогазу. В поддержку этого закона выступали в "Нафтогазе", правительстве и в Европейском энергетическом сообществе.

"Я благодарен депутатам, которые сделали важнейший для страны шаг. Эту тему парламентарии предыдущих созывов не решались даже обсуждать. После принятия законопроекта Верховной Радой,появится возможность эффективно завершить процесс анбандлинга, и Украина усилит свои позиции на переговорах о продлении транзита", — прокомментировал решение Рады глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Авторы законопроекта и чиновники уверяют, что его принятие не предусматривает приватизацию, концессию или любые другие действия с украинской ГТС. Она останется исключительно в государственной собственности.

Как отмечается, 18 октября в "Газпроме" заявили, что заключат новый договор о транзите газа с Украиной после того, как Украина откажется от своей победы в Стокгольмском арбитраже. В ответ "Нафтогаз" сообщил о том, что направит России новые исковые требования на $11 млрд.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова заключить новый транзитный контракт с Украиной по европейскому законодательству. В свою очередь в"Нафтогазе"объяснили, что такое заявление Путин сделал потому, что Россия не верит, что Украина успеет ввести европейское законодательство до конца года.

Как известно, европейские правила транзита газа предусматривают прозрачный процесс формирования тарифов на газ и его транзит. Согласно им,поставляющая газ компанияне может отвечать за его транспортировку, поэтому от Украины требуется разделить свою крупнейшую энергетическую компанию — "Нафтогаз" — и выделить оператора ГТС в отдельное юридическое лицо.

Подписать новый договор именно по европейским правилам настаивает Украина и ЕС. Это позволит в будущем легче решать газовые споры и избежать "политической составляющей" в газовых отношениях.

Напомним, 19 сентября 2019 года в Брюсселе состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров о транзите российского газа через ГТС Украины в Европу. Переговоры состоялись при участии представителей украинского правительства и "Нафтогаза", российского правительства и "Газпрома", а также Еврокомиссии.

По итогам переговоров Россия впервые согласилась на заключение соглашения о транзите по европейским правилам. Переговоры договорились продолжить в октябре 2019 года. Украинская сторона на переговорах передала экземпляры соглашения на транзит "Газпрому".

Ранее сообщалось, что украинская ГТС готова к увеличению заявки на транзит российского газа, в результате остановки на ремонт газопровода "Северный поток".