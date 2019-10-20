Миссия МВФ будет оценивать бюджет Украины на 2020 год

Об этом рассказал в субботу в Вашингтоне министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Тогда, в сентябре (когда миссия МВФ была в Украине впервые после выборов. – Ред.) бюджет не был подан, был только проект. Сейчас бюджет проголосовали в первом чтении. Это критично на самом деле, чтобы мы до конца проголосовали бюджет, и он прошел", - отметил министр.

В связи с этим, по его словам, важно показать, что не будет неожиданных "сюрпризов" и критических вещей в новом бюджете. Кроме того, отметил министр, будет изучаться вопрос по реформированию рынка земли в Украине.

Впрочем, главное, по его словам, что будет интересовать МВФ, это две вещи: "Как мы будем экономически расти и при этом удерживать макроэкономическую стабильность". Поэтому, продолжил он, вопросы со стороны Фонда будут касаться также независимости Центрального банка, политики ставок, затрат на развитие, а также относительно реформ - начиная от рынка земли и заканчивая приватизацией государственных предприятий - для того, чтобы экономика начала расти.

"Они хотят нас поддержать, но им нужно убедиться, что мы знаем, что делаем, и что мы действительно перейдем на экономический рост. Если мы их убедим, я думаю, будет все хорошо", - отметил чиновник.

Министр также подчеркнул: "Если Украина убедит МВФ, то за ними пойдут и другие инвесторы, не только те, что покупают украинские государственные ценные бумаги, но также те, что прямыми инвестициями будут создавать рабочие места".

Напомним, миссия Международного валютного фонда работала в Киеве 12-26 сентября. По результатам визита в Украину руководитель миссии Рон ван Роден заявил, что МВФ будет обсуждать новую программу сотрудничества с Украиной в течение ближайших недель.