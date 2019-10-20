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Экономика и Финансы
20 октября 19, 11:32
Законы о кэшбеке и кассовых аппаратах: что нужно знать
кассовый аппарат
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Тексты изменений в закон О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг (проект 1053-1) и изменения в Налоговый кодекс Украины

О детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (проект №1073) опубликованы в правительственной газете Голос Украины в субботу, 19 октября.

Большинство норм обоих законов вступят в силу через полгода, кроме некоторых пунктов.

Согласно законопроекту 1053-1, с 1 октября 2020 года вводится обязательность использования регистраторов расчетных операций (РРО) для отдельных физических лиц - предпринимателей (ФЛП) на второй и четвертой группе.

С 1 января 2021 года использование регистраторов расчетных операций будет обязательным для плательщиков единого налога на 2-4 группе.

При этом обязательность РРО не коснется физических лиц, а также физлиц - предпринимателей (ФЛП) из первой группы.

Так, программные РРО смогут использоваться через полгода после вступления в силу закона о применении регистраторов расчетных операций.

Проектом №1073 предусмотрена возможность для покупателя получить часть штрафа с продавца за неправильный чек. Согласно закону, на кешбэк можно претендовать в случае, если сумма покупки составляет 850 грн.

Кроме того, глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов пояснил, что для получения денег необходимо, чтобы продавец выдал неправильный чек.

"Если чек не выдан, то тогда фактически кешбэк применить невозможно, а идет штраф за невыдачу чека", - сообщил он.

Если покупатель зайдет в свой электронный кабинет на сайте ГНС и обнаружит расхождения между выданным чеком и данными, которые продавец отправил в налоговую, он может подать жалобу.

"И если действительно было нарушение, налагается штраф в размере 150% от стоимости покупки, из которых часть соответственно взимается в государственный бюджет, а часть идет заявителю", - добавляют в ведомстве.
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