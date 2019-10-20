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Экономика и Финансы
20 октября 19, 12:29
Курс валют на 21 октября
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Национальный банк Украины установил официальные курсы

Национальный банк Украины на понедельник, 21 октября, резко ослабил гривну по отношению к доллару. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

- 100 долларов США - 2503,5071 гривны (+30,1219);

- 100 евро - 2789,9083 гривны (+41,2353).

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 23 копейки до 25,13 гривен за доллар, курс в покупке до 25,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 29 копеек до 27,99 гривен за евро.

Раньше сообщалось о том, что Национальный банк укрепил гривну на 18 октября на 10 копеек - до 24,73 за доллар.
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