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Экономика и Финансы
20 октября 19, 23:46
В Минздраве хотят лишать лицензии некоторые аптеки
аптеки
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В Минздраве хотят лишать лицензии аптеки, торгующие лекарствами без рецепта
Аптеки, которые продают рецептурные препараты без наличия у покупателя рецепта, должны потерять лицензию. Такое мнение высказал советник министра здравоохранения Украины Александр Чумак.

«Там не штрафы и запреты, там надо лишать лицензии. Обязательно. В законопроекте эти вещи прописаны», — отметил он в интервью Украинской правде.

По словам Чумака, он активно поддерживает законодательные изменения в обращении лекарственных средств. Среди необходимых инициатив, по его мнению, законопроект №2162 о лекарственных средствах авторства Олега Мусия, Ольги Богомолец, Татьяны Бахтеевой.

«Это и 2162, который назрел. 15 лет фармацевтическая отрасль не имеет законов о лекарственных средствах», — пояснил советник главы Минздрава.

Напомним, украинцы с 1 января 2019 могут возвращать в аптеки лекарственные средства и медицинские изделия, если они ненадлежащего качества. В Минздраве отметили, что 99% препаратов, продаваемых в интернете — контрабанда или фальсификат.

Как сообщалось, аптеки по всей Украине искусственно завышали цены на «Доступные лекарства».

Ранее в Минздраве решили отказаться от медицинских справок и других документов, которые только способствуют коррупции.

Автор: UA.NEWS
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