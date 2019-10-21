В Минздраве хотят лишать лицензии некоторые аптеки

Аптеки, которые продают рецептурные препараты без наличия у покупателя рецепта, должны потерять лицензию. Такое мнение высказал советник министра здравоохранения Украины Александр Чумак.





«Там не штрафы и запреты, там надо лишать лицензии. Обязательно. В законопроекте эти вещи прописаны», — отметил он в интервью Украинской правде.





По словам Чумака, он активно поддерживает законодательные изменения в обращении лекарственных средств. Среди необходимых инициатив, по его мнению, законопроект №2162 о лекарственных средствах авторства Олега Мусия, Ольги Богомолец, Татьяны Бахтеевой.





«Это и 2162, который назрел. 15 лет фармацевтическая отрасль не имеет законов о лекарственных средствах», — пояснил советник главы Минздрава.





Напомним, украинцы с 1 января 2019 могут возвращать в аптеки лекарственные средства и медицинские изделия, если они ненадлежащего качества. В Минздраве отметили, что 99% препаратов, продаваемых в интернете — контрабанда или фальсификат.





Как сообщалось, аптеки по всей Украине искусственно завышали цены на «Доступные лекарства».





Ранее в Минздраве решили отказаться от медицинских справок и других документов, которые только способствуют коррупции.



