Правительство назначило нового руководителя НАПК

Кабинет министров назначил временной исполняющей обязанности председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции экс-нардепа Наталию Новак.





Об этом по результатам заседания Кабмина 20 октября сообщается на сайте Правительственного портала.





"Правительство на своем заседании приняло ряд кадровых решений. В частности, временно возложил исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Новак Наталью Васильевну", - говорится в сообщении.





Заметим, Наталия Новак трижды была депутатом Киевского городского совета, а также народным депутатом в Верховной Раде 8-го созыва (от БПП), к тому же была заместителем председателя комитета парламента по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.





В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук рассказал на своей странице в Facebook, что Новак имеет юридическое, экономическое и историческое образование, звание заслуженного экономиста Украины, а также значительный опыт работы в сфере права.





"18 октября вступил в силу закон, основной целью которого является совершенствование деятельности НАПК. Этот закон длительное время требовало гражданское общество и рекомендовали принять наши международные партнеры. Согласно этому закону, в течение 5 дней со дня вступления в силу правительство назначает лицо, временно исполнять обязанности обязанности председателя НАПК. Согласно этому закону, в течение 2 месяцев со дня вступления в силу правительство проводит конкурс на занятие должности главы по новому порядку. Мы сделаем все возможное, чтобы этот конкурс был образцом открытости и прозрачности, качественно нового госуправления", - пояснил он.





В то же время Гончарук выразил уверенность, что в течение этих 2 месяцев Новак продемонстрирует качественные результаты в пользу интересов Украины и сможет существенно повысить эффективность важного для борьбы с коррупцией органа.









Как отмечается, также во время заседания правительства было согласовано объединения региональных отделений Фонда государственного имущества - для оптимизации структуры, сокращения расходов на содержание региональных отделений Фонда и повышения эффективности приватизации через улучшение координации отделений.









"Правительство также назначило Игнатовского Сергея Юрьевича на должность заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины. И уволило Асташева Евгения Викторовича с должности заместителя председателя Фонда государственного имущества", - заявили в правительстве.





Кроме этого Кабмин уволил председателя Государственной службы морского и речного транспорта Дмитрия Петренко, а также его первого заместителя Дмитрия Баринова и заместителя Дмитрия Балыбердина.





"Правительство объявило конкурс на занятие должности главы Морской администрации и внесло изменения в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы. На должность первого заместителя председателя Государственной службы морского и речного транспорта назначен Николай Божко", - добавили в ведомстве.





В то же время правительство временно возложило исполнение обязанностей председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов на Олега Потапова и согласовало назначение исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" Максима Немчинова.





Напомним, ранее правительство передало управление Государственной службой статистики министру Кабинета министров Дмитрию Дубилету.







