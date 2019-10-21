Декларация для фрилансера: Подавать или нет?

Закон предусматривает подачу декларации теми, кто не работает официально и не платит налоги, как физлицо-предприниматель.

Об этом сообщают Деньги.ua.

Согласно законодательству, обязательная подача декларации о доходах предусмотрена для физлиц, которые получают деньги (вознаграждение, гонорары, арендную плату и т. п.) от других физлиц, занимаются предпринимательством или самостоятельной профессиональной деятельностью (к примеру, как писатель, бухгалтер, нотариус).

При этом они не работают по трудовому договору в компании, не являются ФЛП и используют наемный труд не более чем четырех лиц.

Также декларацию должны подать граждане, которые осуществили продажу ценных бумаг или получили наследство не от близкого родственника. Декларацию подают и лица, зарегистрированные как новые ФЛП или те, кто перешел на общую систему налогообложения.

И если гражданин, не имеющий официального трудоустройства, занимается фриланс-проектами и получает оплату за их выполнение на банковскую карту, он обязан самостоятельно подавать декларацию в местные органы ГФС.

Для фрилансеров уплата НДФЛ (и военного сбора. – Ред.) и необходимость подачи декларации о доходах зависит от статуса заказчика работ и услуг, а именно, является ли он предпринимателем, физлицом или же предприятием. Если заказчик – предприниматель или предприятие, они удерживают из дохода фрилансера налоги и платят их в бюджет. Если же заказчиком выступает физлицо, то в этом случае фрилансер самостоятельно обязан подать декларацию и уплатить налоги (НДФЛ –18%, военный сбор – 1,5%), – объясняет Ян Левитас, партнер JN Legal.



Также, по словам юриста, фрилансер самостоятельно обязан подавать декларацию о доходах при работе с иностранными клиентами (физлицами и юрлицами), поскольку оказание такого рода услуг будет рассматриваться как внешнеэкономическая деятельность, для которой по законодательству Украины предусмотрена обязательная регистрация в качестве физлица-предпринимателя и подача соответствующей отчетности.

Если же выполнение заказа происходит с оплатой на зарубежный счет после взимания налогов при оплате зарубежным работодателем, все равно придется декларировать полученные доходы. Но в этом случае особенности декларирования зависят от того, заключен ли у страны, где находится работодатель, договор с Украиной об избежании двойного налогообложения. Если такой договор есть, то необходимость уплаты налогов в Украине зависит от того, не меньше ли уплаченная за рубежом сумма подоходного, чем причитающаяся сумма украинских налогов. Если украинские налоги больше, придется доплатить разницу. Если меньше – никто никому ничего не должен.

Напомним, на общем декларировании можно заработать денег.

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