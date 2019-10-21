Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.49
USD
24.73
RUB
0.39
EUR
27.78
USD
24.88
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
21 октября 19, 20:06
Болгария начала строить газопровод в обход Украины
газопровод
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Газопровод является частью инфраструктуры для транспортировки газа по второй ветке "Турецкого потока"

Болгария начала строить участок для транспортировки газа по второй ветке газопровода "Турецкий поток" в обход Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Наши болгарские коллеги проинформировали о начале строительства инфраструктуры для транспортировки газа по второй ветке Турецкого потока, и, как сообщила госпожа министр, соответствующая церемония с участием премьер-министра Болгарии, посла РФ в Болгарии состоялась буквально сегодня", — цитирует Лаврова ТАСС.

Напомним, 19 октября 2019 года Россия начала заполнять газом первую ветку своего газопровода в обход газотранспортной системы Украины "Турецкий поток". Указано, что первая ветка "Турецкого потока" имеет целью поставки газа для внутреннего турецкого потребления.

18 сентября 2019 года, государственный газовый оператор Болгарии подписал строительный контракт на 1,1 млрд евро (1,2 млрд долларов) с группой под руководством Саудовской Аравии на строительство газопровода "Турецкий поток".

Как известно, Верховный административный суд прекратил дело против решения Комиссии по защите конкуренции о выборе подрядчика проекта строительства "Турецкий поток" на территории Болгарии.

26 мая 2018 года Россия и Турция подписали протокол о прокладке сухопутного участка газопровода "Турецкий поток" от побережья Черного моря до границы Турции с соседними европейскими странами.

30 апреля 2018 года "Газпром" завершил укладку морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток", который будет поставлять газ из России в Турцию.

Отметим, что строительство морского участка "Турецкого потока" началось 7 мая 2017 года. Им занимается компания South Stream Transport. Первая нитка газопровода предназначена для энергоснабжения турецкого рынка, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой из них — 15,75 млрд кубометров газа в год.

Проект "Турецкий поток" реализуется одновременно на побережьях России и Турции и в Черном море. В частности в Турции, в районе населенного пункта Кийикей, ведется строительство приемного терминала. С окончанием строительства участков береговых примыканий работы на первой нитке газопровода будут полностью завершены.
Delo
Ещё по теме:
Удастся ли Ирану и России изолировать США?
Секретное российское подразделение дестабилизиует Европу
Эрдоган пригрозил Европе миллионами беженцев
Министр обороны ФРГ: Северный поток-2 будет достроен
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В "Азове" обвинили конгрессменов США в атаке на Украину
noimageТри мифа и три плюса нового закона об аренде госимущества
noimageРожкова об условиях МВФ для Украины по новой программе
noimageДекларация для фрилансера: Подавать или нет?
noimage"Мы на грани экономического прорыва", - Милованов
Лента новостей