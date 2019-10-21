Болгария начала строить газопровод в обход Украины

Болгария начала строить участок для транспортировки газа по второй ветке газопровода "Турецкий поток" в обход Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Наши болгарские коллеги проинформировали о начале строительства инфраструктуры для транспортировки газа по второй ветке Турецкого потока, и, как сообщила госпожа министр, соответствующая церемония с участием премьер-министра Болгарии, посла РФ в Болгарии состоялась буквально сегодня", — цитирует Лаврова ТАСС.

Напомним, 19 октября 2019 года Россия начала заполнять газом первую ветку своего газопровода в обход газотранспортной системы Украины "Турецкий поток". Указано, что первая ветка "Турецкого потока" имеет целью поставки газа для внутреннего турецкого потребления.

18 сентября 2019 года, государственный газовый оператор Болгарии подписал строительный контракт на 1,1 млрд евро (1,2 млрд долларов) с группой под руководством Саудовской Аравии на строительство газопровода "Турецкий поток".

Как известно, Верховный административный суд прекратил дело против решения Комиссии по защите конкуренции о выборе подрядчика проекта строительства "Турецкий поток" на территории Болгарии.

26 мая 2018 года Россия и Турция подписали протокол о прокладке сухопутного участка газопровода "Турецкий поток" от побережья Черного моря до границы Турции с соседними европейскими странами.

30 апреля 2018 года "Газпром" завершил укладку морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток", который будет поставлять газ из России в Турцию.

Отметим, что строительство морского участка "Турецкого потока" началось 7 мая 2017 года. Им занимается компания South Stream Transport. Первая нитка газопровода предназначена для энергоснабжения турецкого рынка, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой из них — 15,75 млрд кубометров газа в год.

Проект "Турецкий поток" реализуется одновременно на побережьях России и Турции и в Черном море. В частности в Турции, в районе населенного пункта Кийикей, ведется строительство приемного терминала. С окончанием строительства участков береговых примыканий работы на первой нитке газопровода будут полностью завершены.