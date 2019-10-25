Robota.ua: как изменится рынок труда через пять лет

По сравнению с Польшей отчетливо видно отсутствие зрелости в отношениях между работодателем и работником. Когда в 2000 году robota.ua пришла в Украину, у нас и рынка труда как такового не было: люди искали работу по рекомендациям знакомых, и точно так же их брали на работу. Становление украинского рынка труда по-прежнему продолжается, здесь есть что менять. Например, до сих пор отсутствует упорядоченность: зачастую формализованные должностные обязанности отличаются от того, чем в действительности приходится заниматься сотруднику.

Если продолжить аналогию с Польшей, нам не хватает обоюдной осознанности. Там соискатели понимают, в каком направлении хотят строить собственную карьеру, и готовы структурированно рассказать об этом работодателю. Так же и с другой стороны: при найме сотрудника компания имеет четкое представление, как он впишется в ее бизнес-модель.

Для работодателя поиск сотрудника в большей мере бизнес-задача, а вот для соискателя это действительно стресс. Как его снизить? Быть готовым к общению! Мой совет: подвернулась интересная вакансия — сходите на собеседование, даже если не ищете новую работу. Это поможет изучить конъюнктуру рынка по вашему профилю, требования работодателя, обозначить собственное видение развития карьеры и повысить уверенность в себе. Не всегда целью собеседования может быть новая работа, в современном мире это взаимный процесс. Работодатель изучает кандидата — может ли тот сейчас или в перспективе стать частью компании, а соискатель изучает компанию — может ли она стать для него тем местом, где он реализует свой потенциал и стать сильнее как профессионал.

На 100%! При поиске работы человек оценивает в первую очередь компанию: ее глобальные цели, корпоративную культуру, репутацию на рынке, и соотносит это со своими потребностями и ожиданиями. И вот ты включаешься в процесс и однажды понимаешь, что личные качества твоего руководителя, его отношение к работе и подчиненным не стыкуются с первоначальными установками, которые декларирует компания. Если попытки изменить ситуацию со стороны сотрудника не приводят к результату, остается только один выход — покинуть компанию.

Согласно многим исследованиям, правильность принимаемых рекрутером решений сравнима с подбрасыванием монеты: вероятность правильного выбора составляет 50%. Потому что много субъективизма: эйчар оценивает соискателя сквозь призму собственных представлений о профессиональной пригодности кандидата и его месте в компании, которые зачастую не соответствуют реальности. Вот почему многие возлагают надежды на ИИ, который на основе анализа стратегических и текущих целей компании и ее корпоративной культуры сможет всесторонне оценить кандидата, дать оценку его потенциалу на конкретной позиции и спрогнозировать перспективы развития как специалиста. И это не говоря уже о тестах на профпригодность и психологическую совместимость, которые давно автоматизированы. Поэтому однозначно будущее рекрутинга за искусственным интеллектом.

Наш бизнес связан с людьми и одновременно с технологиями. Мы технологичный бизнес. Уже сейчас платформа robota.ua использует элементы машинного обучения, что можно считать первым шагом на пути внедрения ИИ. У этой технологии огромный потенциал, она способна показать отличный результат там, где человек в принципе не справится с поставленной задачей. Это, например, анализ больших массивов данных применительно к поведенческим моделям, а также прогнозирование. ИИ — это возможность узнать, в каком направлении может развиваться человек с тем или иным бэкграундом и определенным набором навыков и способен ли он быть обучаемым и эффективным в новом для себя амплуа. Это направление все больше будет отходить к ИИ, стимулируя человека на более креативную работу.

Было бы глупо надеяться, что в дальнейшем темпы замещения человека роботами и ИИ замедлятся, ведь у этих процессов экономическое обоснование. И это касается не только рутинных операций офисного формата, те же автомобили в ближайшие 10-20 лет станут полностью автономными, а вместе с этим уйдет в прошлое профессия водителя. Поэтому у нас только один выход — развивать в себе новые навыки, искать новые направления для самореализации и тем самым двигаться вперед.

Не секрет, что ключевой фактор трудовой миграции украинцев в Европу — низкий уровень зарплат в нашей стране. Наиболее высокая миграция среди людей рабочих специальностей, но она есть и среди офисных работников. Если бы средняя заплата в Украине составляла хотя бы 15 тыс. грн, это уже во многом уменьшило бы отток людей. А чтобы его остановить (не повернуть вспять, а только остановить), необходимо, чтобы у людей на родине появилась возможность зарабатывать 25-30 тыс. грн в месяц, что по нынешнему курсу соответствует приблизительно $1000.

Работодатели понимают это, но пока не в состоянии обеспечить требуемый уровень зарплат. Но, думаю, у них попросту нет иного выхода: если отток людей будет продолжаться теми же темпами, в Украине некому будет работать. Тем более что выезжают в первую очередь проактивные люди, представляющие наибольшую ценность. Вот почему в ближайшие пять лет уровень зарплат в Украине должен заметно вырасти, приблизившись к этому "выездному" порогу.