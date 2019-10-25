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Экономика и Финансы
24 октября 19, 17:59
Госгеокадастр открыл данные об украинских недрах
Земля
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Информация предоставляется ГП "Государственный информационный геологический фонд Украины" и доступна всем гражданам

На Публичную кадастровую карту нанесли новый информационный слой "Геонедра", который содержит информацию о выданных разрешениях на пользование недрами.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, это является существенным шагом к формированию единой системы госкадастра.

В системе также отражаются имеющиеся ограничения на использование земельных участков. Информация предоставляется ГП "Государственный информационный геологический фонд Украины" и доступна всем гражданам.

Ссылка на Публичную кадастровую карту: http://newmap.land.gov.ua .

11 октября Госгеокадастр открыл информационные слои "Леса", "Незарегистрированные земли" и "Природно-заповедный фонд".

Ранее сообщалось, что Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) планирует завершить инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения до вступления в силу закона о рынке земли.
Delo
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