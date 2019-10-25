Суд отклонил апелляцию РФ на решение о выплате "Ощадбанку"

22 октября Парижский Апелляционный суд было принял решение в пользу Ощадбанка, которым отклонена попытка Российской Федерации приостановить принудительное исполнение решения международного арбитража от 26 ноября 2018 года в пользу украинского госбанка.

Как сообщает пресс-служба Ощадбанка, арбитраж признал, что Российская Федерация несет ответственность за убытки, причиненные в результате оккупации Автономной Республики Крым.

Основным аргументом России было то, что принудительное исполнение арбитражного решения в странах, которые в меньшей степени, чем Франция, защищают свой государственный иммунитет, может привести ей вред. Россия может понести материальный ущерб, и ее права якобы будут нарушены.

В своем заявлении РФ просила Парижский Апелляционный суд приостановить принудительное исполнение решения арбитража, чтобы защититься от любых попыток его принудительного исполнения за рубежом. Тем самым фактически Россия признала, что не намерена выполнять это решение.

По результатам рассмотрения судья отклонил заявление РФ о приостановлении принудительного исполнения решения арбитража. Судья решил, что приведенные Российской Федерацией аргументы безосновательны и необоснованны. В суде отметили, что требования о приостановлении принудительного исполнения решения следует оценивать, исходя из конкретных обстоятельств дела и, соответственно, ссылки на абстрактные или гипотетические основания, были приведены Россией, являются недопустимыми.

Апелляционным судом указано, что риск того, что права Российской Федерации будут поставлены под угрозу в результате принудительного исполнения судебных решений в отношении тех ее активов, которые пользуются иммунитетом от принудительного исполнения, не является достаточным основанием для приостановления принудительного выполнения.

Вопрос принудительного исполнения, в том числе за счет активов, которые могли бы пользоваться иммунитетом, является делом исключительно местных судов в каждой отдельной юрисдикции.

Кроме того, судья отметил, что риск обращения взыскания на суверенное имущество не может оправдать приостановление исполнения арбитражного решения. Судья отметил, что принудительное исполнение решения не поставит под угрозу финансовое положение страны, и что Ощадбанк, который является надежным коммерческим банком, не подвергает риску возможное возвращение денег в случае отмены решения. Поэтому судья отклонил просьбу Российской Федерации и обязал ее понести часть расходов на производство.

"Приводя абстрактные и безосновательные аргументы, Россия всеми силами пытается избежать выполнения арбитражного решения и неправильно пользуется французской судебной системой, что еще раз доказывает, что Россия отказывается выполнять собственные международные обязательства сейчас или в будущем", — говорится в сообщении.

Напомним, в январе 2016 года Ощадбанк начал арбитражное разбирательство против РФ. В том же году Постоянная палата Арбитражного суда сформировала арбитражный трибунал по делу Ощадбанка против РФ. В Ощадбанке тогда заявляли, что намерены добиваться привлечения к ответственности РФ за незаконное уничтожение инвестиций банка в Крыму.

В конце ноября 2018 года Арбитражный суд в Париже удовлетворил требование Ощадбанка, однако российский Минюст не признал это решение.

17 июля этого года Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление Ощадбанка и дал разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража (Париж) от 26 ноября 2018 года о взыскании $1,3 млрд с РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму.

Позднее Россия оспорила во французских судах это решение международного арбитража. После решения Международного арбитража о взыскании с РФ в пользу Ощадбанка $1,3 млрд России насчитали $5 млн в качестве процентов за неуплату долга.