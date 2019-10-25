Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковскую лицензию Укрсоцбанка, входившего в список системных банков.

Как сообщает пресс-служба регулятора, Укрсоцбанк теперь исключен из государственного реестра банков. Такое решение НБУ связано с тем, что Укрсоцбанк присоединился к Альфа-Банку.

Правопреемником активов и обязательств Укрсоцбанка с 15 октября 2019 года стал Альфа-Банк, отмечают в НБУ.

Разрешение на реорганизацию Укрсоцбанка было предоставлено 12 сентября.

В Нацбанке напомнили, что Закон Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" дает возможность провести реорганизацию банков путем присоединения по упрощенной процедуре, срок которой уменьшен в несколько раз — с восемнадцати до трех-четырех месяцев.

В течение 2018 года реорганизацию путем присоединения по упрощенной процедуре осуществили ОАО "Виес Банк" и АО "ТАСкомбанк", а также ОАО КБ "Центр" и ОАО "МТБ Банк".

По состоянию на 25 октября, 75 банков осуществляют деятельность на основании выданной НБУ банковской лицензии.

Напомним, в середине октября команда "Альфа-Банка Украина" и "Укрсоцбанка" успешно завершила объединение балансов и технические работы, связанные с присоединением финучреждений.

17 сентября 2019 года Национальный банк Украины предоставил разрешение на реорганизацию путем присоединения АО "Укрсоцбанк" к АО "Альфа-Банк" по упрощенной процедуре.

Отметим, что в октябре 2016 года группа UniCredit и ABH Holdings SA, главный акционер "Альфа-Банка Украина", завершили сделку об обмене активами, в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций "Укрсоцбанка" в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%.

В течение 2018 года группа "Альфа-Банк" перевела 80% клиентов и 90% остатков из "Укрсоцбанка" в "Альфа-Банк".