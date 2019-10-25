МИД о подписании соглашения с РФ на вылов рыбы в Азове

Об этом МИД собщил в ответе на обращение Цензор.НЕТ.

"Целью установления квот является обеспечение рационального использования водных биоресурсов. Так, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, если один и тот же запас(ы) ассоциированных видов водных биоресурсов встречаются в исключительных экономических зонах двух или более государств, то эти государства должны прямо или через соответствующие субрегиональные или региональные организации согласовать меры, необходимые для координации и обеспечения сохранения и увеличения таких запасов (статья 68).



Руководствуясь положениями Конвенции ООН по морскому праву в 1992 году Правительства Украины и Российской Федерации заключили соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и в 1993 году Соглашение между Государственным комитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности и Комитетом Российской Федерации по рыболовству по вопросам рыболовства в Азовском море .



Украинско-российская Комиссия по вопросам рыболовства в Азовском море, основанная п.1 статьи 7 Соглашения между Государственным комитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности и Комитетом Российской Федерации по рыболовству по вопросам рыболовства в Азовском море, проводит распределение квот между сторонами в целях обеспечения сохранности биоресурсов Азовского моря", - говорится в ответе.



Вопросы подготовки и подписания протокола о рыболовства в акватории Азовского моря МИД назвал исключительной компетенцией Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

МИД не комментируют вопрос о том, по каким админграницам будут распределены квоты, и означает ли данное соглашение фактическое признание границ, на которых наставивает РФ, требуя признать Крым российской территорией.

Также в министерстве отказались комментировать вопрос пуска ропы из Херсонской области в Крым.

Напомним, ранее глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что Госагентство рыбного хозяйства вышло на прямую финишную подписания с российской стороной "сомнительного протокола" о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год, и напомнил, что ровно год назад, 23 октября 2018 года, в результате прямого вмешательства ряда народных депутатов и его в том числе, члены российской делегации были вынуждены покинуть Украину ни с чем.





"Позже, в начале 2019 года, Государственное агентство рыбного хозяйства Украины все-таки подписало с российской стороной протокол о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море на 2019 год. Ничто тогда не остановило украинских чиновников и рыбных дельцов от унизительного действа: ни мораль, ни право, ни справедливость. Подписание и обмен документами прошли... по дипломатическим каналам", - написал Чубаров.