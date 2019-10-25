Сколько недвижимости могут себе позволить в ЕС и в Украине

Средняя зарплата в ЕС и Украине

Для того, чтобы начать сравнения нам понадобятся данные о средних зарплатах в Европейском союзе и в Украине.

Таблица 1. Среднее зарплаты в странах Европы и налоги с дохода







Составлено на основе данных: ru-geld.de, Госкомстат Украины

Как видим, самая высокая чистая зарплата в Дании – 2588 евро, далее идут Германия (2323 евро) и Франция (2130 евро). Самая низкая зарплата в Украине – 307 евро, на втором месте с конца идет Болгарии (590 евро), рядом с ней Румыния (734 евро). Также следует отметить высокие зарплаты с налогов у некоторых европейских стран, которые делают нетто зарплату существенно ниже, чем она была до налогообложения. В Швеции, в Австрии и в Дании этот показатель составляет более 50%.





Стоимость аренды жилья в европейских столицах

Далее мы проанализируем сколько месяцев гражданин, получающий среднюю зарплату, сможет прожить в столице своего государства в арендованной квартире.

Таблица 2. Средняя стоимость аренды в Европе





Согласно же приведенным данным, богаче всех себя чувствуют жители Германии, которые могут арендовать квартиру в Берлине на 2,2 месяца. Показательно, что далеко не лидеры по зарплате Венгрия и Эстония входят в 5-ку лидеров (по 1,6 месяцев).

Составлено на основе данных: statista.com



Также хотим отметить, что специалисты сайта недвижимости Nedviga-pro не разделяют мнение о стоимости аренды квартиры в Киеве (данные statista.com). Если учесть, что цена на аренду была указана без коммунальных платежей, то для украинской столицы она должна быть на 80-100 евро ниже.

Составлено на основе данных: statista.com



По таблице видно, что несмотря существенную разницу в зарплатах, количество арендованных месяцев не сильно отличаются (если отбросить крайние показатели Германии и Украины).

Среди аутсайдеров, следует отметить Украину (0,4 мес.) с ее низкой зарплатой, и Францию с Британией (по 0,8 месяцев) с их высокими ценами на недвижимость.





Стоимость кв. м жилья в европейских столицах

Проанализировав сколько месяцев европеец сможет арендовать квартиру, теперь рассмотрим вариант приобретения жилья.

Таблица 3. Средняя стоимость покупки кв. м жилья в Европе





Составлено на основе данных: checkinprice.com, 100realty.ua



Самыми богатыми по этому показателю оказались греки. На 1-ну среднюю зарплату, гражданин Греции может купить 0,65 кв. м жилья в Афинах. Далее идут эстонцы (0,62 кв. м), немцы (0,62 кв. м), итальянцы (0,61 кв. м) и румыны (0,55 кв. м).



В конце списка из-за очень дорогой недвижимости Лондона находятся жители Великобритании. Так они могут позволить купить себе «только» 0,16 кв. м. Далее идут французы с их дорогим Парижем - 0,23 кв. м. Несмотря на то, что стоимость кв. м в Киеве одна из самых дешевых в Европе, среднестатистический украинец может купить лишь 0,25 кв. м жилья. И это третье место с конца.





Итоговая таблица: выводы



Для того, чтобы сделать рейтинг уровня жизни по недвижимости было решено составить итоговую таблицу. Основа таблицы – две предыдущие таблицы (аренда и покупка кв. м). Поскольку у нас в рейтинге 17 стран, то первое место предыдущих таблиц получит 17 баллов, 2-е 16 баллов и так по убыванию. Далее мы суммируем баллы и получаем результат.





Таблица 4. Рейтинг уровня жизни в Европе по недвижимости







По итогам, нашего рейтинга первое место с 32 баллами занимает Германия. Высокие зарплаты и умеренные цены на жилье в Берлине, делают жизнь в Германии очень комфортной с точки зрения расходов на недвижимость. Далее идет Эстония (30 баллов), которая может похвастаться неплохой зарплатой и относительно дешевыми квартирами. Третье место заняла Венгрия (27 баллов), факторы которой очень похоже на эстонские.

В конце рейтинга находятся Франция, Украина и Великобритания (5,4 и 3 балла соответственно). Во Франции и в Британии высокий уровень зарплат, но и стоимость недвижимости очень высокая. В Украине ситуация обратная: доступное жилье, но при этом низкие зарплаты.

Источник: nedviga-pro.com/

