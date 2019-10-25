Приватбанк запустил новый сервис валютных переводов

"Приватбанк" в партнерстве с одним из мировых лидеров в области платежных услуг Ria Money Transfer запустил новый сервис по переводу денежных средств. Теперь клиенты "Приватбанка" могут получать денежные переводы RIA в евро (EUR) или долларах США (USD) напрямую на счет или карту — без визита в банк или использования дистанционных каналов самообслуживания. Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения.

"Чтобы получить денежный перевод RIA из любой страны мира прямо на банковский счет или карту, нужно при отправке перевода просто указать номер счета или карты. Получатель получит уведомление от банка о поступлении денег", — объяснили в "Приватбанке".

Напомним, с 1 октября 2019 года крупнейшие мобильные операторы Украины — Киевстар, Vodafone и Lifecell запустили услугу внутреннего перевода денег. До конца текущего года все клиенты предоплаченной связи трех операторов могут осуществлять денежные переводы на счета других мобильных операторов со сниженной комиссией — 0,5%.

А объемы денежных переводов в Украину из-за границы физических лиц в иностранной валюте за январь-июль 2019 года выросли на 13,2% — до 106,3 млрд грн.

Также сообщалось, что "Приватбанк" возобновил работу в Украине американской системы срочных денежных переводов Sigue, посредством которой можно отправить и получить деньги через сеть отделений банка.