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Новости
Экономика и Финансы
25 октября 19, 22:31
За счет чего КМ планирует достигнуть роста экономики в 40%
Оксана Маркарова
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Министр финансов Украины Оксана Маркарова уверена, что источниками роста станут рынок земли, масштабная приватизация государственных предприятий и развитие инфраструктуры

Министр финансов Украины Оксана Маркарова считает, что рост экономики в 40% — тяжелая, амбициозная, но досягаемая цель. Об этом она заявила в интервью изданию LB.ua.

"Цель по 40% росту — это по 7% в следующие пять лет — тяжелая, амбициозная, но досягаемая. Если мы действительно откроем рынок земли, проведем приватизацию… Ведь крупной приватизации со времен "Криворожстали" в Украине не было. И дело даже не в десятках миллиардов дохода в бюджет, а именно в привлечении инвестиций, повышении продуктивности, дерегуляции, улучшении инвестиционного климата".

По словам Оксаны Маркаровой, существует несколько источников для столь серьезного роста. Среди них, в том числе, и инфраструктура.

"Большое значение имеет инфраструктура, она является таким мультипликатором. В проекте бюджета-2020, поданном в парламент 15 сентября, на Дорожный фонд предусмотрено 74 миллиарда гривень. Да, рост будет ускоряться, топлива покупаться больше, увеличатся, соответственно, акцизы. А 100% акцизов идут в Дорожный фонд", — заявила глава Минфина.

В целом же, министр финансов видит несколько различных источников, которые помогут достичь роста экономики в 40%. "Инфраструктура, концессии, дерегуляция, привлечение инвестиций и земля, как фактор, который очень все это усиливает", — резюмировала Маркарова.

Напомним, ранее министр финансов заявила, что по подсчетам Министерства финансов, от легализации игорного бизнеса бюджет Украины сможет получить дополнительно 5-9 млрд грн в год.

Delo
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