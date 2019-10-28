ТОП-10 самых прибыльных госкомпаний Украины

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обнародовало перечень 10 государственных компаний с наибольшим показателем чистой прибыли по состоянию на 1 июля 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в перечень государственных компаний с наибольшой чистой прибылью в I полугодии 2019 вошли:

1. АО "НАК "Нафтогаз Украины"- 24,26 млрд грн;

2. ГП "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго"- 1,76 млрд грн;

3. ПАО "Укргидроэнерго" — 1,19 млрд грн;

4. ГП "НАЭК "Энергоатом"- 1,11 млрд грн;

5. АО "Укрзализныця" — 1,07 млрд грн;

6. ГП "Администрация морских портов Украины" — 853,6 млн грн;

7. ГП "Международный аэропорт Борисполь" — 792,5 млн грн;

8. АО "Укрпочта" — 475 млн грн;

9. ГП "Укринтерэнерго" — 370,6 млн грн;

10. ГП "Антонов" — 369,9 млн грн.

Ранее сообщалось, что наиболее финансово стабильными государственными предприятиями в Украине являются "Украэрорух", Мариупольский морской торговый порт и Администрация морских портов. А ГП "Селидовуголь" возглавило рейтинг худших государственных предприятий, второе место занял "Мирноградуголь", на третьм — "Укрпочта".