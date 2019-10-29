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Экономика и Финансы
28 октября 19, 18:52
Нафтогаз впервые купил газ на биржевых торгах
Нафтогаз
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Выход компании из группы Нафтогаз в качестве покупателя на биржу приведет к увеличению активности на украинском газовом рынке.

Дочерняя компания Нафтогаза – ООО Газоснабжающая компания Нафтогаз Украина – закупила более 12 млн кубометров природного газа через электронную площадку Украинской энергетической биржи. Об этом сообщает пресс-служба УЭБ в понедельник, 28 октября.

Отмечается, что ГСК Нафтогаз Украины уже провела три торговые сессии по закупке газа на УЭБ. Большинство из закупленных объемов – это ресурс ноября или газ в подземных хранилищах с передачей в ноябре. 

“Выход компании из группы Нафтогаз в качестве покупателя на биржу приведет к увеличению активности на украинском газовом рынке, даст возможность отечественным газодобывающим компаниям продавать газ по рыночным ценам самому крупному игроку в отрасли“, – прокомментировал событие гендиректор УЭБ Александр Коваленко. 

Также ожидается, что участие ГСК Нафтогаз Украины в биржевых торгах будет способствовать существенному повышению ликвидности.
bigmir.net
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