Милованов предлагает пересмотреть начисление всех налогов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов хочет отменить единый страховой взнос (ЕСВ), снизить налог на прибыль физлиц и пересмотреть другие налоги. Об этом Тимофей Милованов написал на своей странице в Facebook.

Министр считает, что это могло бы обеспечить стимулы для создания рабочих мест и повысить зарплаты.





Чиновник акцентировал внимание на том, что это не предложение налоговых изменений. Это всего лишь призыв к дискуссии о том, какая Украине нужна налоговая система.





“По моему мнению, важнейший экономический актив Украины - это люди. Поэтому желательно чтобы налоги стимулировали создание рабочих мест и повышение зарплат“, - написал он.





Поэтому Милованов считает, что налоги на труд должны быть максимально снижены. Что касается налогов на активы, то наоборот — их следует повысить.

Налог на добавленную стоимость (НДС) следует оставить.





Также министр предложил улучшить сбор налогов на недвижимость и другие активы, улучшить сбор НДС, продолжать детенизацию экономики прямыми и косвенными методами, а также оказывать государственную поддержку бизнеса только при условии работы в белую и создания достаточного количества рабочих мест.





“Все эти восемь пунктов - для обсуждения. Идея этих пунктов - снять с повестки дня вопрос ФЛП, обеспечить стимулы для создания рабочих мест, повышение зарплат и уменьшение безработицы“, - считает чиновник.







