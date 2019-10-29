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Новости
Экономика и Финансы
28 октября 19, 19:01
Милованов предлагает пересмотреть начисление всех налогов
Тимофей Милованов
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Министр считает, что налоги на труд должны быть максимально снижены.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов хочет отменить единый страховой взнос (ЕСВ), снизить налог на прибыль физлиц и пересмотреть другие налоги. Об этом Тимофей Милованов написал на своей странице в Facebook.

Министр считает, что это могло бы обеспечить стимулы для создания рабочих мест и повысить зарплаты. 

Чиновник акцентировал внимание на том, что это не предложение налоговых изменений. Это всего лишь призыв к дискуссии о том, какая Украине нужна налоговая система.

“По моему мнению, важнейший экономический актив Украины - это люди. Поэтому желательно чтобы налоги стимулировали создание рабочих мест и повышение зарплат“, - написал он.

Поэтому Милованов считает, что налоги на труд должны быть максимально снижены. Что касается налогов на активы, то наоборот — их следует повысить. 
Налог на добавленную стоимость (НДС) следует оставить.

Также министр предложил улучшить сбор налогов на недвижимость и другие активы, улучшить сбор НДС, продолжать детенизацию экономики прямыми и косвенными методами, а также оказывать государственную поддержку бизнеса только при условии работы в белую и создания достаточного количества рабочих мест.

“Все эти восемь пунктов - для обсуждения. Идея этих пунктов - снять с повестки дня вопрос ФЛП, обеспечить стимулы для создания рабочих мест, повышение зарплат и уменьшение безработицы“, - считает чиновник.
bigmir.net
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