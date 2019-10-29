Открытие рынка земли "порождает" новые банковские продукты

"С момента анонсирования новым правительством открытия рынка земли, Ощадбанк запустил процесс разработки соответствующего кредитного продукта для тех аграриев, которые не имеют достаточного объема средств для ее покупки. Это в первую очередь касается малого и среднего бизнеса, который в настоящий момент арендует землю и у которого не всегда есть деньги на покупку оборудования и сельхозтехники, не говоря о земле", — сообщили Delo.ua в пресс-службе Ощадбанка.

То, что открытие рынка земли будет стимулировать спрос на кредиты, прогнозируют и в ПриватБанке. Как рассказал Delo.ua член правления ПриватБанка по вопросам корпоративного бизнеса Олег Сергеев, сейчас в ПриватБанке создается рабочая группа, которая готовит продукт — кредит на покупку земли. "Мы рассматриваем этот вопрос в первую очередь потому, что у нас большое количество клиентов из сегмента агро. Поэтому мы будем однозначно предлагать такой кредит", — говорит Олег Сергеев.

Хорошей возможностью для банков называет открытие рынка земли и председатель правления "ОТП БАНК" Тамаш Хак-Ковач. "Появится отдельный продукт — кредит на выкуп земли. Наши клиенты говорят, что около 15% хотят продать свою землю. В Украине 7-6 миллионов пайщиков, поэтому это — потенциально серьезный рынок", — рассказывает он Delo.ua.

Тем не менее, говорить об возможных объемах кредитования пока не берутся в Ощадбанке. "Объемы кредитования в этом направлении прогнозировать рано, так как на сегодняшний момент нет понимания, какова будет рыночная стоимость земли и насколько сложными будут механизмы ее приобретения/передачи в ипотеку", — сообщают в Ощадбанке.

О том, что рынок земли позволит банкам активнее предлагать кредитные продукты под финансирование будущего урожая, говорит Delo.ua председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов. "Такие кредиты станут менее рискованны, так как земля может быть залогом, а количество банков (включая Пиреус банк), предлагающих такое финансирование увеличится", — считает он.

Тем временем, о возможных параметрах и условиях кредитования связанных с открытием рынка земли не спешат распространяться в ПриватБанке. "Параметры, условия и т. д. можно будет обсуждать после принятия законодательства по этому вопросу. Поскольку, пока, сейчас больше вопросов, чем ответов, то комментировать что-то еще очень рано", — говорит Олег Сергеев.

В ОТП Банке предполагают, что под открытие рынка земли может быть создано два кредитных продукта. "Первый продукт — для мелких фермеров, у которых от 500 до 2 тысяч гектар земли, у нас это называется "Агро Фабрика". Это простой продукт: нужна простая документация, без залога, поэтому решение предоставляется быстро. Второй продукт будет ориентироваться на средние агрохолдинги, у которых от 30 до 100 тысяч гектар, у них уже будет гораздо больше сумма, несколько десятков миллионов. Здесь нужен анализ компании и индивидуальное решение", — рассказывает Тамаш Хак-Ковач.

О том, что предположительно, конкретные условия кредитования будут определяться, исходя их специфики каждого сегмента — для микро- и крупных корпоративных клиентов такие условия будут разными — говорят и в Ощадбанке.

Что касается возможных сроков кредитования, то в Ощадбанке предполагают, что кредит для приобретения сельхозземли будет долгосрочным (по принципу кредитования недвижимости). "Это требует новых подходов к оценке заемщика и к ценообразованию таких сделок, так как сейчас кредиты юридическим лицам на сроки более 7 лет выдаются не часто", — раскрывают некоторые нюансы по кредитованию в Ощадбанке.

О необходимости внедрения долгосрочных кредитов на покупку земли говорят и в УкрСиббанке — здесь также создана рабочая группа, которая изучает земельный вопрос, и планирует создание новых кредитных продуктов. "Сегодня мы можем говорить о 5-7 годах, хотя этого недостаточно для такого типа финансирования, нужно говорить о как минимум 10 годах. Однако на начальной стадии, я думаю, такой период будет больше исключением, чем правилом", — рассуждает директор Центра по работе с крупными корпоративными клиентами агропромышленного комплекса УкрСиббанка Артем Гавришин.

Важное значение, с точки зрения Ощадбанка, будет иметь анонсированная правительством программа господдержки при покупке земли в кредит — компенсация части кредита и компенсация процентной ставки. "Господдержка фермеров по удешевлению кредитов на покупку земли с/х будет иметь важное значение, поскольку у фермеров уже сейчас сформированы кредитные портфели на оборотный капитал и покупку техники и дополнительная кредитная нагрузка может стать для них непосильной", — говорят в пресс-службе Ощадбанка.

Однако, для того чтобы господдержка кредитования на покупку земли была действительно востребована, в Ощадбанке считают, что более эффективным фактором будет частичное возмещение, чем компенсация процентной ставки, потому что кредиты долгосрочные, а бюджет программы на компенсацию процентов должен переутверждаться ежегодно в рамках бюджетного года.

Еще одним "камнем преткновения" в вопросе кредитования малых производителей в рамках планируемых государством компенсаций кредитных ставок могут стать большие операционные и временные затраты. "Для малого агропроизводителя и банка регистрация земли при небольших объемах и вовлечение нотариата будет приносить большие операционные и временные затраты. Один пай и одно физическое лицо, полдня на оформление. Если взять 500 га, то вся процедура оформления займет около месяца", — говорит Артем Гавришин.

С точки зрения представителя УкрСиббанка здесь нужно проработать удобный механизм. "Если агропредприятие сможет самостоятельно выкупать землю, а банк в свою очередь рефинансировать одним пакетом — с этой точки зрения будет проще", — считает Артем Гавришин.

Однако, как бы там не было, очевидным является одно — потенциал абсолютно нового для Украины рынка земли — огромен.