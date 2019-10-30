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Экономика и Финансы
29 октября 19, 17:56
Метинвест инвестирует 400 млн долларов в экомодернизацию
Метинвест
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Компания подписала меморандумы о сотрудничестве в улучшении окружающей среды с Мариуполем, Запорожьем и Кривым Рогом

В ходе первого международного инвестиционного форума в Мариуполе компания "Метинвест" подписала меморандумы на шесть лет о сотрудничестве в направлении улучшения окружающей среды с Мариуполем, Запорожьем и Кривым Рогом. Инвестиции в экологическую модернизацию составят более 400 млн долларов США, передает пресс-служба компании.

Активы компании будут модернизированы сразу в двух направлениях — производственном и экологической.

"В рамках программы экологической модернизации на 2019-2024 годы на наших предприятиях реализуется ряд крупных проектов на сумму свыше 400 миллионов долларов. Также мы намерены продолжить выполнение корпоративных социальных проектов и привлекать международных экспертов и громады городов к внедрению совместных проектов зеленого устойчивого развития", — заявил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко уточнил, что основные направления развития города — транспорт и энергоэффективность.

"Основные направления развития Мариуполя в рамках программы "Зеленые города" — транспорт, энергоэффективность, управление отходами, водные ресурсы и малая экология. Традиционно в проектах по этим направлениям группа Метинвест является нашим стратегическим финансовым партнером", — сказал он, добавив, что меморандумы позволят развивать новые проекты сотрудничества.
Delo
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