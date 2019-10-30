Принят закон об инженерно-техническом обустройстве границы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За проголосовали 288 народных депутатов.
Законопроект вносит изменения в Земельный кодекс Украины, Водный кодекс Украины и Закон Украины "О государственной границе Украины".
Ими предлагается "определить размеры земельных участков, предоставляемых органам Государственной пограничной службы Украины для строительства и содержания инженерно-технических сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций и других объектов пограничной инфраструктуры шириной не менее 50 метров, а также освобождение этих органов в связи с этим от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства".