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Экономика и Финансы
29 октября 19, 18:00
Принят закон об инженерно-техническом обустройстве границы
граница
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Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект № 0905 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно инженерно-технического обустройства и содержания государственной границы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За проголосовали 288 народных депутатов.

Законопроект вносит изменения в Земельный кодекс Украины, Водный кодекс Украины и Закон Украины "О государственной границе Украины". 

Ими предлагается "определить размеры земельных участков, предоставляемых органам Государственной пограничной службы Украины для строительства и содержания инженерно-технических сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций и других объектов пограничной инфраструктуры шириной не менее 50 метров, а также освобождение этих органов в связи с этим от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства".
censor.net.ua
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