Принят закон об инженерно-техническом обустройстве границы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За проголосовали 288 народных депутатов.

Законопроект вносит изменения в Земельный кодекс Украины, Водный кодекс Украины и Закон Украины "О государственной границе Украины".

Ими предлагается "определить размеры земельных участков, предоставляемых органам Государственной пограничной службы Украины для строительства и содержания инженерно-технических сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций и других объектов пограничной инфраструктуры шириной не менее 50 метров, а также освобождение этих органов в связи с этим от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства".