РФ выдвинула условие подписания контракта на транзит газа

Украина и Россия могут подписать новый транзитный контракт только лишь при отсутствии каких-либо судебных претензий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Позиция России вчера была изложена (на трехсторонних переговорах 28 октября — Delo.ua). Какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о договоренности", — цитирует Пескова ТАСС.

Тем временем, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил о подготовке нового иска против российского "Газпрома".

"Я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к "Газпрому" в новом арбитражном процессе [...]", — написал Витренко на своей странице в Facebook, комментируя переговоры относительно транзита российского газа между Украиной, Россией и Европейским Союзом.

Напомним, 28 октября 2019 года трехсторонние переговоры Украины, России и Евросоюза в Брюсселе завершились безрезультатно. Сторонам не удалось достичь договоренности относительно длительности контракта, объемов и тарифов на транзит газа. Новый раунд переговоров состоится в ноябре.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия готова подписать контракт с Украиной на транзит газа на основе европейского законодательства или продлить на год старый контракт.

В "Нафтогазе" сообщали, что если Украина и Россия не договорятся о новом контракте на транзит российского газа через ГТС Украины в Европу, то в ГТС могут закачать водород для сохранения энергии, которую выработали из альтернативных источников.