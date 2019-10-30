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Новости
Экономика и Финансы
29 октября 19, 23:41
Основан фонд для восстановления и реинтеграции Донбасса
Владимир Зеленский
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Украина при поддержке Всемирного банка запускает Фонд международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, закрывая Первый инвестиционный форум в Мариуполе (Донецкая область), передает Цензор. НЕТ.

"Со Всемирным банком мы запускаем работу фонда международной партнерской поддержки для восстановления и будущей реинтеграции Донбасса. Призываем всех становиться частью этого большого проекта", - сказал он.

По его словам, в ходе форума инвесторам был представлен полный приватизационный список и сотни проектов.

Зеленский сообщил, что во вторник на полях форума было подписано 12 меморандумов на проекты, стоимость которых составит миллиарды долларов.
censor.net.ua
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